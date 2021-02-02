В Первомайске горит "Эпицентр": жуткое видео
Во вторник, 2 февраля, в Первомайске вспыхнул "Эпицентр". На место происшествия уже прибыли пожарные. Они пытаются потушить пламя.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Информации о пострадавших пока что нет.
Актуально В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре: есть погибший
Детали
- Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57.
- Огонь вспыхнул в торговом центре "Эпицентр" на улице Федора Достоевского.
- Спасатели успели эвакуировать персонал и посетителей.
- Причины пожара пока устанавливается.
В Первомайске горит "Эпицентр": смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter