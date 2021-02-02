Во вторник, 2 февраля, в Первомайске вспыхнул "Эпицентр". На место происшествия уже прибыли пожарные. Они пытаются потушить пламя.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Информации о пострадавших пока что нет. Актуально В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре: есть погибший Детали Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:57.

Огонь вспыхнул в торговом центре "Эпицентр" на улице Федора Достоевского.

Спасатели успели эвакуировать персонал и посетителей.

Причины пожара пока устанавливается. В Первомайске горит "Эпицентр": смотрите видео Обратите внимание! "Эпицентр" – украинская сеть торговых центров. На украинском рынке – с 2003 года. Имеет свои филиалы в 33 городах Украины.