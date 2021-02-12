Нардепу Верховной Рады сообщили о подозрении за "кнопкодавство". Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, это первый случай в практике. По информации СМИ, речь идет о парламентарии от группы "Доверие" Владиславе Поляке.

Как написала в соцсети Венедиктова, нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия.

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Нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карточки коллеги, – написала генпрокурор.

Нардеп не явился в Офис генпрокурора

Парламентария вызвали в офис Генпрокурора 11 февраля, чтобы вручить уведомление о подозрении. Однако, как подчеркнула Венедиктова, политик не появился и причину своего отсутствия не сообщил.

Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи,

– рассказала генпрокурор.

В офисе генпрокурора говорят, что уголовная ответственность за кнопкодавство – важный предохранитель.

СМИ сообщают, что речь – о Поляке

Между тем, Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что сообщили о подозрении нардепу от группы "Доверие" Владиславу Поляку. Он – беспартийный, избран в Совет по мажоритарному округу на Закарпатье.