В одной из харьковских больниц скончался 11-летний подросток из села Ватутино. У него диагностировали COVID-19 и герпесвирусную инфекцию. Медики подтвердили, что это первый летальный детский случай от коронавируса.

Об этом сообщила санитарная врач Харьковской области Любовь Махота. Она сообщила, что подросток заболел еще в начале месяца. За его жизнь медики боролись более 2 недель.

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Что известно о малолетнем пациенте

11-летнего парня госпитализировали в детскую инфекционную больницу 8 марта. У школьника диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар уточнил, что у подростка было тяжелое течение герпетического менингоэнцефалита. Парень умер 26 марта от осложнений болезни.

В лабораторном центре Харькова отметили, что информацию о смерти ребенка отразят в статистике ковида в Харьковской области.

В это время у нас была вспышка по количеству больных, болели и взрослые, и дети, и педагоги в школе. У нас есть только амбулатория, поэтому больных доставляют в Харьков, Валки или Змиев,

– пояснил председатель Ватутинского сельсовета Владислав Фадеев в комментарии Newsroom.

Как отмечал Кухар в комментарии "KHARKIV today", по состоянию на 24 марта в детской инфекционной больнице находилось 134 ребенка с диагнозом COVID-19. Он также добавил, что состояние 11-летнего школьника был критически тяжелым. Парень находился в реанимации и был подключен к ИВЛ.

Важно! За прошедшие сутки на Харьковщине зарегистрировали лишь 515 новых случаев, но медики отмечают, что заболеваемость продолжает распространяться быстрым темпом. Всего с начала пандемии заразились 102 136 человек.