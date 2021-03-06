Первая группа отправилась в Украину, – МИД о пострадавших в ДТП в Польше
Первая группа из 24 украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, уже отправилась в Украину. В больницах Польши пока что остаются 26 пострадавших.
Источник:Твиттер Олега Николенко
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что все госпитализированные получают надлежащую медицинскую помощь.
Актуально Резали автобус: в Польше раскрыли детали спасения пострадавших в ДТП украинцев
При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой,
– отметил Николенко.
ДТП в Польше: что известно
- В ночь на 6 марта рейсовый автобус Познань – Херсон разбился вблизи польского города Кашице.
- К сожалению, 5 украинцев погибли. Кроме того, в ДТП пострадали 35 человек. Часть из них уже выписали.
- Тела погибших отправят в Украину сразу после идентификации. Известно, что это – 2 женщины и 3 мужчин.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением. Автобус наехал на энергоемкий барьер и вылетел в кювет.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в ДТП.
- Кроме того, слова скорби уже выразил президент Польши Анджей Дуда.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter