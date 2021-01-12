Президент Молдовы посетила Украину с официальным визитом, первым на своей должности. Во время приема в Мариинском дворце Майя Санду вместе с Владимиром Зеленским подписала ряд двусторонних соглашений.

В частности, соглашения о реализации стратегических целей, направленных на приобретение полноправного членства в ЕС. Подробнее о перспективах отношений Украины и Молдовы – в сюжете 24 канала.

К теме Санду посетила Киев: эксперт объяснил, почему это важно для Украины и Молдовы

В то же время страны совместно будут развивать инфраструктуру и планируют построить скоростной автомобильный коридор, который соединит Киев и Кишинев.

"Мы решили создать Совет президентов Республики Молдова и Украины, как постоянный формат сотрудничества на высоком уровне. Этот механизм постоянного взаимодействия поможет нам в разработке политики и стратегии и будет способствовать решению проблем двусторонней повестки дня", – сказала Майя Санду.

Возобновление отношений

Украина не случайно стала первой страной, куда приехала новоизбранная президент Молдовы. Ведь во времена ее предшественника, Игоря Додона, отношения Украины и Молдовы были заморожены.



Додон был пророссийским руководителем государства / Фото РИА Новости

Додон за время своей каденции ни разу не посетил Украину и не встречался ни с президентом Порошенко, ни с Зеленским. Он был пророссийским руководителем государства и заявил, что Крым является российской территорией.

Майя Санду же признает целостность Украины в международно признанных границах. По словам заместителя директора Центра исследования армии Михаила Самуся, Россия всегда считала Молдову "Калининградом Юго-Восточной Европы", где может реализовывать свои интересы против НАТО и ЕС.

Победа Санду меняет геополитический расклад, в том числе и России,

– сказал Михаил Самусь.

Преграда в полноценных отношениях

Однако, политические эксперты отметили, что радоваться возобновлению полноценных отношений Украины и Молдовы еще рано. Ведь Молдова – это парламентская республика и даже если президент там проевропейский, остается еще парламент, большинство которого сейчас является пророссийским.

Ситуацию могут исправить досрочные выборы. Однако, даже Майя Санду может не получить большинство и ей придется договариваться о коалиции. Но даже эти изменения еще не скоро состоятся.



Санду может не получить большинство / Фото News Maker

"Принимая во внимание весь срок, начиная от консультаций, ожидания досрочных выборов, формирования новой коалиции и формирования нового правительства – примерно до мая в Молдове будет сохраняться состояние неопределенности", – считает эксперт института стратегических исследований Артем Филипенко.

Польза отношений

Украина и Молдова могут быть полезны друг другу также с точки зрения территориальной политики. Ведь в Молдове уже около 25 лет развивается сценарий Приднестровья.

Молдова может выступить примером того, как не надо делать в случае с самопровозглашенной республикой. Молдова признала Россию посредником и начала вести переговоры напрямую с непризнанной Приднестровской Республикой. В результате, через 25 лет конфликт до сих пор остается нерешенным.

По словам заведующего кафедрой международных отношений НаУКМА Максима Яковлева, впервые понятие сценарий Приднестровья в отношении Донбасса в Украине использовали как раз в контексте того, когда начала разворачиваться российская агрессия.

Тогда я услышал от коллег экспертов, что якобы Ангелу Меркель убеждали, что условно сценарий Приднестровья будет лучшим. То есть, это синоним "замороженный конфликт на много лет",

– рассказал Яковлев.

В целом, политологи признали, что возобновление отношений Украины и Молдовы – это положительный знак. Ведь Молдова может активизировать свою интеграцию в ЕС вместе с Украиной.

В то же время Украина теперь будет не единственным игроком, а может представлять так называемый пул стран восточной Европы, которые выбрали западный путь.

Перспективы отношений Украины и Молдовы: смотрите видео 24 канала