В Україні з 20 лютого істотно потепліє. Однак, за даними синоптиків, говорити про настання справжньої весни наразі зарано.

Температура повітря вночі буде мінусовою, вдень – плюсовою. Про це заявив синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.

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На вихідних ми почуємо перші дзвіночки весни, але наростання температури буде поступовим,

– сказав Мурмило.

Перші прояви весни на вихідних

Вдень 20 лютого температура повітря в Україні становитиме від 0 градусів і вище – залежно від території. За словами Мурмила, на півночі буде близько 0, а на заході й на півдні "може бути і до +5 градусів".

Водночас він заявив, що "про тотальний наступ весни говорити поки зарано". Все тому, що вночі температура повітря переважно буде мінусовою, однак сильних морозів "поки не видно".

Далі знову буде холодно

За прогнозами Мурмило, після теплих вихідних знову прийде невелике похолодання з нічними температурами до -10 градусів.

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Вночі 21 – 22 лютого буде слабкий мінус, а вдень слабкий плюс.

На півдні 22 лютого прогнозують до +10 градусів. Натомість 23 – 24 лютого стане холодніше. Нічна температура на півночі становитиме -10...-5 градусів, а на заході та півдні -9… -2 градусів.

До кінця місяця нічні температури будуть мінусовими. Натомість денні температури спочатку будуть +3… +9 градусів. Денна температура буде дуже різною. Це буде залежати від хмарності і повітряних потоків,

– пояснив синоптик.

Він додав, що тепло буде стримувати значний сніговий покрив.

Крім того, синоптик попередив про ожеледицю на дорогах зранку. Все через те, що вдень сніг буде танути, а вночі – знову замерзати.