На фоне отключения телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, отношения внутри парламентской фракции ОПЗЖ стали еще более напряженными. Публично лидеры фракции демонстрируют единство, однако оно напоказ.

Юрий Бойко отбивается от упреков в том, что сотрудничает с кумом Путина Медведчуком, который продвигает в Украине интересы Кремля. В то же время отношения внутри фракции всегда были непростыми.

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Разногласия между бывшими регионалами в "Оппозиционной платформе – За жизнь" начались сразу после объединения в 2018 году. В этом проекте собрались вместе:

обломки бывшей "Партии регионов";

люди кума Путина Медведчука;

люди дважды судимого бизнесмена Вадима Рабиновича;

лица, связанные со столичным застройщиком Вадимом Столаром.

Во фракции сформировались две группы влияния – группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина, за которой стоит фигура газового олигарха Дмитрия Фирташа, и так называемая группа Медведчука и Рабиновича.

Выживание и борьба за электоральный порог заставляла их объединиться. Сейчас нарушились пропорции по уровням воздействия. Бойко имеет достаточно сильное электоральное влияние, а Медведчук потерял телеканалы, поэтому пошел дисбаланс,

– сказал политолог Олег Саакян.

Конкуренция внутри ОПЗЖ

Дисбаланс пошел и другими линиями раскола, такой, в частности, была и позиция двух групп ОПЗЖ в отношении Москвы. Если Медведчук был в ней всегда "адептом" теснейшего сближения с Россией, то Бойко и Левочкин, по крайней мере публично, были за так называемую многовекторность, хотя на ковер к Путину Бойко сам регулярно приходил.



Бойко имеет сильное электоральное влияние / Фото пресс-службы ОПЗЖ

Уже давно имела место во фракции и внутренняя конкуренция между лидерами. Однако договоренность о том, что президентским лицом ОПЗЖ является Бойко, нарушила последний рейтинг, куда попал и Медведчук.

В то же время отключение его каналов может стать последней точкой. Вероятно, Бойко постепенно будет отстраняться от кума Путина. По словам политолога Олега Саакяна, Бойко может начать увеличивать свое влияние и может возникнуть скандал, если не удастся решить все внутри фракции.

Это шанс для Бойко и Левочкина восстановить свое влияние, а это может способствовать обострению отношений в партии, но раскол может быть ближе к выборам, но все равно такая ситуация лишь будет импульсом для разногласий в ОПЗЖ,

– политолог Владимир Фесенко.

Чем могут закончиться разногласия во фракции

Когда соответствующие разногласия перерастут в раскол и Бойко с Левочкиным отделятся – поставить на условный новый политический проект Бойко может еще один олигарх – Ринат Ахметов.



На фоне запрета каналов ситуация в ОПЗЖ может ухудшиться / Фото "Новое время"

Что же касается будущего самого Медведчука, то многим группам влияния в Кремле кум Путина давно как кость в горле. В то же время то, как в ближайшее время будет обращаться с ним Россия, – станет сигналом для ОПЗЖ.

Поэтому на фоне запрета каналов Виктора Медведчука внутренняя ситуация в ОПЗЖ может закончиться тем, что все те, кто дружно равнялся на Кремль, окончательно разбегутся в разные стороны.