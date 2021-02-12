Период полураспада ОПЗЖ: кому выгодна блокировка телеканалов Медведчука
На фоне отключения телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, отношения внутри парламентской фракции ОПЗЖ стали еще более напряженными. Публично лидеры фракции демонстрируют единство, однако оно напоказ.
Источник:24 канал
Юрий Бойко отбивается от упреков в том, что сотрудничает с кумом Путина Медведчуком, который продвигает в Украине интересы Кремля. В то же время отношения внутри фракции всегда были непростыми.
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Разногласия между бывшими регионалами в "Оппозиционной платформе – За жизнь" начались сразу после объединения в 2018 году. В этом проекте собрались вместе:
- обломки бывшей "Партии регионов";
- люди кума Путина Медведчука;
- люди дважды судимого бизнесмена Вадима Рабиновича;
- лица, связанные со столичным застройщиком Вадимом Столаром.
Во фракции сформировались две группы влияния – группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина, за которой стоит фигура газового олигарха Дмитрия Фирташа, и так называемая группа Медведчука и Рабиновича.
Выживание и борьба за электоральный порог заставляла их объединиться. Сейчас нарушились пропорции по уровням воздействия. Бойко имеет достаточно сильное электоральное влияние, а Медведчук потерял телеканалы, поэтому пошел дисбаланс,
– сказал политолог Олег Саакян.
Конкуренция внутри ОПЗЖ
Дисбаланс пошел и другими линиями раскола, такой, в частности, была и позиция двух групп ОПЗЖ в отношении Москвы. Если Медведчук был в ней всегда "адептом" теснейшего сближения с Россией, то Бойко и Левочкин, по крайней мере публично, были за так называемую многовекторность, хотя на ковер к Путину Бойко сам регулярно приходил.
Бойко имеет сильное электоральное влияние / Фото пресс-службы ОПЗЖ
Уже давно имела место во фракции и внутренняя конкуренция между лидерами. Однако договоренность о том, что президентским лицом ОПЗЖ является Бойко, нарушила последний рейтинг, куда попал и Медведчук.
В то же время отключение его каналов может стать последней точкой. Вероятно, Бойко постепенно будет отстраняться от кума Путина. По словам политолога Олега Саакяна, Бойко может начать увеличивать свое влияние и может возникнуть скандал, если не удастся решить все внутри фракции.
Это шанс для Бойко и Левочкина восстановить свое влияние, а это может способствовать обострению отношений в партии, но раскол может быть ближе к выборам, но все равно такая ситуация лишь будет импульсом для разногласий в ОПЗЖ,
– политолог Владимир Фесенко.
Чем могут закончиться разногласия во фракции
Когда соответствующие разногласия перерастут в раскол и Бойко с Левочкиным отделятся – поставить на условный новый политический проект Бойко может еще один олигарх – Ринат Ахметов.
На фоне запрета каналов ситуация в ОПЗЖ может ухудшиться / Фото "Новое время"
Что же касается будущего самого Медведчука, то многим группам влияния в Кремле кум Путина давно как кость в горле. В то же время то, как в ближайшее время будет обращаться с ним Россия, – станет сигналом для ОПЗЖ.
Поэтому на фоне запрета каналов Виктора Медведчука внутренняя ситуация в ОПЗЖ может закончиться тем, что все те, кто дружно равнялся на Кремль, окончательно разбегутся в разные стороны.
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