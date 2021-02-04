На период других карантинов и ЧС: в Украине расширили пособие безработным
В Украине расширили пособие безработным. Это будет касаться не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций.
Источник: 24 канал
Верховная Рада уже одобрила законопроект во втором чтении. Об этом анонсировали на заседании правительства 4 февраля.
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Так, парламентарии предусмотрели пособия по частичной безработице. "За" проголосовал 331 народный депутат.
Сначала выплаты хотели предусмотреть только на период других карантинов.
Что предусматривает закон
Согласно проекту, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости. Выплаты будут проводить в случае потери работниками части заработной платы, вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.
Выплату работникам пособия по частичной безработице осуществляет работодатель, с которым оформлены трудовые отношения.
Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.
Безработица в Украине: что известно
- Количество занятого населения в возрасте от 15 лет в III квартале 2020 года составило 16 миллионов человек.
- В то же время безработных в этот период было 1,7 миллиона украинцев. В категории 15 – 70 лет этот показатель был аналогичным.
- Таковы данные Государственной службы статистики Украины.
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