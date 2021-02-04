В Украине расширили пособие безработным. Это будет касаться не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: 24 канал

Верховная Рада уже одобрила законопроект во втором чтении. Об этом анонсировали на заседании правительства 4 февраля.

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Так, парламентарии предусмотрели пособия по частичной безработице. "За" проголосовал 331 народный депутат.

Сначала выплаты хотели предусмотреть только на период других карантинов.

Что предусматривает закон

Согласно проекту, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости. Выплаты будут проводить в случае потери работниками части заработной платы, вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Выплату работникам пособия по частичной безработице осуществляет работодатель, с которым оформлены трудовые отношения.

Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Справка. В декабре 2020 года комитет по вопросам соцполитики рекомендовал Раде расширить пособие безработным на период других карантинов. Однако в январе 2021 года он пересмотрел свое решение и добавил в текст закона помощь на период ЧС.

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