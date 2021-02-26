Крымские татары – коренной народ Украины, трижды переживший изгнание с родины. В XVIII веке Крымское ханство захватила Российская империя, в 1944 году советская власть депортировала татар в Центральную Азию и уже в 2014 году Российская федерация аннексировала Крым.

Несмотря на то, что крымские татары не знали покоя, они все же сумели сохранить свой язык, богатую культуру и традиции.

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"Все изменилось, когда навязали тот референдум. Он был бутафорным и выдуманным. Там не было так много людей, как рассказывала российская пропаганда. Возможно, 10 – 15 процентов принимало участие в том референдуме", – вспомнил Эскендер Буджуров, основатель сети ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве.

Тогда семья Эскендера в Крыму поняла, что они хотят работать и что-то создавать, а не воевать. Поэтому вся семья решила переехать в Киев и открыть чебуречную, от идеи до ее реализации прошло 2 месяца.



Эскендер Буджуров основал сеть заведений крымскотатарской кухни / Фото Ukraїner

Сейчас Буджуровы сказали, что хотели бы ездить в Крым, но здесь уже есть то, что привязывает и все работает, возникает ощущение ответственности.



Семья Буджурова решила открыть чебуречную / Фото Ukraїner

Общий съезд крымских татар

В 2016 году крымские татары организовали общий съезд уже на материковой части Украины, на котором сформировали 14 общин на материке и официально избрали Айдера Рустамова муфтием Крыма.



Айдера Рустамова выбрали муфтием Крыма / Фото Ukraїner

Муфтий своей первейшей задачей считает сохранение идентичности крымских татар в мире, а также он настроен сделать все возможное для того, чтобы Крым вернулся в Украину.

Мы должны оценить то, что есть у нас в Украине. Украина, я считаю, это моя родина. Крым – это Украина. Мы здесь чувствуем себя свободно. Люди, выезжающие на материк, говорят, что дышать здесь иначе,

– сказал Айдер Рустамов.

Муфтий отметил, что религиозные представительства, которые остались на полуострове, вынуждены сотрудничать с оккупантами. Поэтому крымские татары и создали новую религиозную организацию – Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой Украине, основанное в Киеве оно тесно сотрудничает с Меджлисом крымских татар.

Общий съезд уже на материковой части Украины / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк, Александр Хоменко

Развитие крымскотатарской культуры в Украине

"Кто-то надевает пиджак и джинсы, а кто-то надевает платок и длинное платье, и это не мешает нам чувствовать себя крымскими татарами. Потому что у нас есть то, что объединяет: это религия, это речь, это любовь к своей родине, это история движения", – рассказала Тамила Ташева, правозащитница и соучредитель "КримЅоѕ".



Тамила Ташева помогает переселенцам из Крыма / Фото Ukraїner

Тамила является одной из тех, кто помогает переселенцам из Крыма и прилагается к развитию крымскотатарской культуры в Украине. По ее словам, отношение к сообществу крымских татар ощутимо изменилось после 2014 года: вместе с большой бедой – войной, аннексией территории, пришло понимание, что крымские татары являются коренным народом Украины, этнической общностью, которую нужно поддерживать.

Сусана Джамаладинова, более известная как певица Джамала, подчеркивает, насколько важно сегодня поддерживать тех крымских татар, которые остались жить в оккупированном Крыму по разным причинам. Говорить им, что они – часть сообщества. Певица верит, что нынешняя ситуация временная и когда-то она сможет приехать домой.



Джамала отмечает важность поддержки крымских татар / Фото Ukraїner

"У меня есть одна мечта, которая касается всех нас. Чтобы Крым был Украиной, чтобы я могла поехать домой со своим сыном", – рассказывает Джамала.

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Справка. Ukraїner – это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее миру.