Нардепы приняли закон, который предусматривает штрафы за допуск людей без масок в общественный транспорт и помещения в течение периода карантина. Перевозчиков и заведения будут штрафовать на 3400 – 5100 гривен.

Законопроект поддержали на заседании Рады, сообщает 24 канал. За него проголосовал 241 нардеп. Кстати В Киеве пассажира автобуса избили из-за маски на подбородке: видео Что предусматривает закон Документ вводит ответственность предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили человека в общественное помещение или транспорт во время карантина без маски

Размер штрафа составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3400 – 5100 гривен.

Однако всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски. Если же человек будет без нее, сначала лицу должны сделать устное предупреждение, отказать в обслуживании и вызвать полицию.

Так же будут штрафовать работников транспорта или учреждения, если они не будут иметь масок или респираторов. Заметим, ранее Рада уже усиливала ответственность за отсутствие масок в течение карантина в транспорте. Закон позволял штрафовать людей без маски на 170 – 255 гривен.