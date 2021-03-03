Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Однако, есть вероятность, что еще в 2021 году украинцы будут переводить стрелки часов.

Чтобы Украина навсегда осталась в зимнем времени и не переходила больше на летнее, депутатам необходимо до 25 марта проголосовать за соответствующий законопроект до 25 марта. Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Напомним Рада сделала первый шаг к отмене летнего времени

При каких условиях перевода часов больше не будет

В профильном комитете отметили: надеются успеть проголосовать за законопроект в целом. Тогда 25 марта переводить часы не нужно.

По замыслу авторов, Украина должна остаться на зимнем времени. Это стандартное время, действующее с 25 октября по 25 марта.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования. Однако Пидласа подчеркнула: в случае, если Рада не сможет принять закон до 25 марта, то между первым и вторым чтением депутаты предусмотрят поправку, согласно которой в Украине "в последний раз" часы будут переводить 25 октября.

Если Рада успеет проголосовать за законопроект до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы не будем 25 марта переводить часы. Если возникнут какие-либо трудности, то мы еще дважды переведем часы, но 25 октября – последний раз,

– уточнила депутат.

Отмена перевода часов: главное

3 марта 2021 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №4201.

За проголосовали 277 депутатов, против – ноль.

Чтобы он вступил в силу, необходимо проголосовать за него во втором чтении и в целом.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что политсила поддержит принятие законопроекта. Пропрезидентской партии хватит голосов, чтобы принять решение в целом.

Традиция перехода на зимнее или летнее время