Переводить стрелки часов или нет: правительство ведет разговоры с нардепами и ЕС
В Украине решают, нужно ли отменить переход на летнее время, который может состояться 28 марта. Кабинет Министров ведет в этом разговора с народными депутатами и представителями Европейского Союза.
Источник:Интерфакс-Украина
О коммуникации Кабмина о переводе часов изданию стало известно из собственных источников в правительстве.
Читайте также Переход на летнее время: кто придумал и как это влияет на здоровье людей
Правительство ведет разговоры об отмене переводов часов
Кабинет Министров ведет коммуникацию с народными депутатами и представителями Евросоюза относительно вероятного отмены перехода на летнее время. Это может произойти в ночь на 28 марта.
По этому вопросу продолжается коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен,
– отметил источник.
По словам собеседника издания, решение о возможной отмене перевода стрелок ожидают в среду, 24 марта.
Как переводят часы в мире
- Сейчас часы переводят на летнее время и обратно примерно в 60 странах. Такая практика появилась в начале 20 века.
- В то же время еще примерно 140 стран или никогда не переводили часы, или просто отказались от такой практики
- В 2019 году Европейский парламент также поддержал идею отменить инициативу.
- В Украине переводить время начали летом 1981 года. Последний раз это сделали в ночь с 24 на 25 октября 2020 года.
Поделиться новостью