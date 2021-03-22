В Украине решают, нужно ли отменить переход на летнее время, который может состояться 28 марта. Кабинет Министров ведет в этом разговора с народными депутатами и представителями Европейского Союза.

О коммуникации Кабмина о переводе часов изданию стало известно из собственных источников в правительстве.

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Правительство ведет разговоры об отмене переводов часов

Кабинет Министров ведет коммуникацию с народными депутатами и представителями Евросоюза относительно вероятного отмены перехода на летнее время. Это может произойти в ночь на 28 марта.

По этому вопросу продолжается коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен,

– отметил источник.

По словам собеседника издания, решение о возможной отмене перевода стрелок ожидают в среду, 24 марта.

Напомним, ранее Верховная Рада отправила на доработку законопроект №4201. Им хотят отменить практику перевода часов. Если документ успеют принять до 25 марта, то весной стрелки уже не надо будет переводить.

Как переводят часы в мире