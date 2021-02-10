У Миколаєві не вщухають політичні перипетії за участі представників "Опозиційної партії – За життя". Цього разу депутати Максим Невінчаний і Олександр Медведєв влаштували суперечку прямо у міській раді.

Суперечка спалахнула, коли політики спілкувалися щодо форми пояснювальних записок до проєктів рішення. Це відбулося 9 лютого на засіданні комісії з етики.

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На засідання, зокрема, прийшов депутат ОПЗЖ Максим Невінчаний – попри те, що він не входить до цієї комісії. Політик почав ставити питання доповідачу з апарату міськради.

Голова комісії Олена Кисельова звернулася до нього. "Я пропоную не відволікатися на осіб, при всій повазі, які мають право дорадчого голосу", – сказала вона.

Чому посварилися Невінчаний з Медведєвим

Невінчаний не погодився, наголошуючи, що має право висловити свою думку. На це різко відреагував його однопартієць Олександр Медведєв. "Перестань, не базарь", – звернувся той до колеги.

Зрештою, голова комісії таки надала слово Невінчаному. На початку свого виступу він підкреслив, що механізм подачі проєкту рішення депутатом є складним. Проте Медведєв не дав йому завершити думку.

Ти приходиш як депутат міської ради. Кладеш своїм корявим почерком написане рішення і кажеш: "Будьте ласкаві",

– зазначив політик.

Невінчаний відповів, що "почерк не був корявим". У відповідь Медведєв сказав, що "просто каже, як треба робити". Його однопартієць сказав, що цього не потрібно.

"Апарату ради дали завдання, він для того й існує, аби тобі правильно розробити це питання", – підсумував Медведєв. Після цього втрутилася Кисельова та припинила сварку.

Словесна перепалка на засіданні комісії: дивіться відео "НикВести"

Невінчаний – у базі "Миротворця"

Раніше Максим Невінчаний загримів до бази "Миротворця". Все через те, що у своєму фейсбуці чоловік опублікував допис із новорічним привітанням російського президента Путіна.

У базі "Миротворця" політика називають пропагандистом "русского міра", провокатором та спільником російських окупантів. А також звинувачують у тому, що заперечує агресію з боку Росії.