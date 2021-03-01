Резонансный приговор одесскому активисту Сергею Стерненко стал катализатором многотысячных мирных митингов по всей Украине. Организаторы требуют справедливого суда и говорят, что акция – бессрочная

В то же время многие люди вышли на протест прежде всего, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о судебной реформе. Граждане надеются на перезагрузку старой коррумпированной Фемиды.

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Справедливый суд – для всех

Похожее мнение и у политологов. Отмечают – к Сергею Стерненко можно относиться по-разному. Но выносить приговор должен кристально чистый судья, который не фигурирует в коррупционных скандалах и не имеет сомнительных связей с одиозным юристом Януковича Портновым.

Любое дело важно, не только Стерненко. Хочется справедливого суда для всех,

– отметила активистка Мирослава Новаковская.

По словам политолога Олега Саакяна, конфликт между Зеленским и судами уже предстал. Есть позиция власти относительно потребности судебной реформы.

Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

"Ситуация со Стерненко – это не о самом Стерненко, а о тысячах Стерненко по всей стране, которые могут быть и являются жертвами судебного произвола и отсутствия чувства справедливости у миллионов людей", – подчеркнул Саакян.

Что требуют протестующие

Впрочем изменить только суды – недостаточно. Протестующие требуют уволить:

замглаву Офиса Президента Олега Татарова;

а также – Генпрокурора Ирину Венедиктову.

А народные депутаты начали собирать в Верховной Раде подписи за отставку.

Пересмотрят ли суровый приговор Стерненко: смотрите видео 24 канала

Через протесты уволился Кашман

На фоне протестов не удержался и ушел из Офиса Президента руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политики АП Сергей Кашман. Он написал заявление на увольнение после участия в акции на Банковой.

Потому что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов воздействия я пока не вижу. После увиденного, немного чаще буду молиться за судьбу Украины,

– заметил Кошман.

Реакция Зеленского на протесты

Впрочем сам президент Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные протесты на Банковой спокойно. Он признал критическую ситуацию с украинскими судами.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация очень коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина", – сказал Зеленский.

Президент не имеет отношения к Одесскому суду

К тому же представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский считает, что пришли в ОП напрасно. Ведь, по его словам, Зеленский не имеет никакого отношения к Одесскому суду, который вынес приговор Сергею Стерненко.

А секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заверил, что вопрос перезагрузки судебной системы на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны Украины будут рассматривать только по указанию Владимира Зеленского.

Украине жизненно необходима качественная реформа судебной системы. С этим соглашаются и специалисты, и представители власти.

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Мизерное доверие к судьям, постоянные скандалы вокруг служителей Фемиды стали для украинцев обыденностью. Поэтому нужно как можно быстрее вернуть украинцам правосудие без коррупции и политических заказов.