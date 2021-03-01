Перезагрузка старой коррумпированной Фемиды: пересмотрят ли суровый приговор Стерненко
Резонансный приговор одесскому активисту Сергею Стерненко стал катализатором многотысячных мирных митингов по всей Украине. Организаторы требуют справедливого суда и говорят, что акция – бессрочная
Источник:24 канал
В то же время многие люди вышли на протест прежде всего, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о судебной реформе. Граждане надеются на перезагрузку старой коррумпированной Фемиды.
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Справедливый суд – для всех
Похожее мнение и у политологов. Отмечают – к Сергею Стерненко можно относиться по-разному. Но выносить приговор должен кристально чистый судья, который не фигурирует в коррупционных скандалах и не имеет сомнительных связей с одиозным юристом Януковича Портновым.
Любое дело важно, не только Стерненко. Хочется справедливого суда для всех,
– отметила активистка Мирослава Новаковская.
По словам политолога Олега Саакяна, конфликт между Зеленским и судами уже предстал. Есть позиция власти относительно потребности судебной реформы.
Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала
"Ситуация со Стерненко – это не о самом Стерненко, а о тысячах Стерненко по всей стране, которые могут быть и являются жертвами судебного произвола и отсутствия чувства справедливости у миллионов людей", – подчеркнул Саакян.
Что требуют протестующие
Впрочем изменить только суды – недостаточно. Протестующие требуют уволить:
- замглаву Офиса Президента Олега Татарова;
- а также – Генпрокурора Ирину Венедиктову.
А народные депутаты начали собирать в Верховной Раде подписи за отставку.
Пересмотрят ли суровый приговор Стерненко: смотрите видео 24 канала
Через протесты уволился Кашман
На фоне протестов не удержался и ушел из Офиса Президента руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политики АП Сергей Кашман. Он написал заявление на увольнение после участия в акции на Банковой.
Потому что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов воздействия я пока не вижу. После увиденного, немного чаще буду молиться за судьбу Украины,
– заметил Кошман.
Реакция Зеленского на протесты
Впрочем сам президент Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные протесты на Банковой спокойно. Он признал критическую ситуацию с украинскими судами.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация очень коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина", – сказал Зеленский.
Президент не имеет отношения к Одесскому суду
К тому же представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский считает, что пришли в ОП напрасно. Ведь, по его словам, Зеленский не имеет никакого отношения к Одесскому суду, который вынес приговор Сергею Стерненко.
А секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заверил, что вопрос перезагрузки судебной системы на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны Украины будут рассматривать только по указанию Владимира Зеленского.
Украине жизненно необходима качественная реформа судебной системы. С этим соглашаются и специалисты, и представители власти.
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