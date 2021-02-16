У членів Північноатлантичного альянсу є різні позиції щодо вступу України до НАТО за наявності окупованих територій. Однак це не повинно створювати перешкод.

Наявність відкритої агресії проти України та окупованих територій викликають дискусії всередині НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що каже Шмигаль

За словами прем'єра, ці політичні дискусії ніколи не припинялись.

Окремі члени НАТО можуть висловлювати різні позиції. Та вони не створять перешкод, коли ми будемо готові зайти в НАТО,

– наголосив Шмигаль.

Крім того, урядовець додав, що армія, флот і Військово-повітряні сили України здатні захистити Україну з НАТО та без нього. Шмигаль додав, що високі стандарти війська дозволяють зберегти суверенітет та територіальну цілісність.

Коли Україна може приєднатись до НАТО

За словами Шмигаля, ключове питання – це перехід українського війська до стандартів Альянсу. Коли держава буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО.

Зверніть увагу! Напередодні Шмигаль їздив до Брюсселю, де зустрівся із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Останній наголосив, що чим ближча Україна до стандартів НАТО, тим ближча вона і до членства.