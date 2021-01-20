На заседании суда по делу Максима Микитася 20 января прокурор подтвердил фальшивость переписки, в которой фигурант якобы заказывает похищение человека. В то же время, правоохранители считают, что это не опровергает причастность Микитася к преступлению.

Прокурор заявил, что переписка существовала, однако Микитась не использовал ее во время совершения преступления. Она "создавалась, чтобы заверить потерпевшего Олега Мирошниченко в том, что похитители действуют в интересах Микитася". Об этом прокурор сообщил на заседании суда.

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В связи с тем, что лично Микитась подтвердил их полномочия относительно вымогательства у Мирошниченко этих средств, поэтому эта переписка не использовалась ими во время совершения преступления,

– сказал прокурор.

Прокурор не будет ссылаться на переписку

Он добавил, что сторона обвинения не ссылается в ходатайстве о применении меры пресечения на эту переписку. "Я вам еще больше хочу сказать, и не будем ссылаться на эту переписку для подтверждения вины Микитася в дальнейшем".

По словам прокурора, подозреваемый Чернов, который организовал похищение и дал показания против Микитася, подделал переписку с экс-нардепом.

Чернов сделал это якобы для того, чтобы продемонстрировать Мирошниченко, что у него вымогают деньги по указаниям Микитася.

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Позже застройщик якобы сам позвонил потерпевшему и подтвердил, что похитители действуют от его имени. Поэтому, по мнению прокурора, в поддельной переписке "отпала необходимость" и ее не использовали.

Что сказал адвокат

Адвокат Микитася Артур Габриелян рассказал, что в материалах ходатайства об аресте экс-нардепа нет показаний Чернова о подделке переписки, пишет "Украинская правда".

По словам защиты, ранее прокурор утверждал, что подозрение подтверждается "перепиской".

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