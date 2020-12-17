Перемирие на Донбассе, строительство дорог: что украинцы считают главными достижениями 2020 года
Главными достижениями 2020 года украинцы считают режим тишины на Донбассе и строительство дорог. Такое мнение высказали 43 – 51% населения. Кроме этого, люди отметили еще ряд достижений.
Какие достижения отмечают украинцы
Так, несмотря на постоянные нарушения перемирия на Донбассе, именно его считают главным достижением года. Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.
Кстати Украинцы назвали главное политическое событие 2020: результаты опроса
- Режим прекращения огня на Донбассе – 51%;
- Строительство дорог – 43%;
- Освобождение Виталия Маркива из заключения в Италии – 21%;
- Соглашение о сотрудничестве с Великобританией – 17%;
- Программа "Доступные кредиты" – 14%;
- Запуск приложения "Дия" – 13%;
- Открытие рынка земли – 9%;
- Проведение местных выборов – 7%;
- Легализация игорного бизнеса – 5%
В то же время 13% людей считают, что за год не было ни одного достижения, еще 3% – затруднились ответить.
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