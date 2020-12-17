Какие достижения отмечают украинцы

Так, несмотря на постоянные нарушения перемирия на Донбассе, именно его считают главным достижением года. Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.

Кстати Украинцы назвали главное политическое событие 2020: результаты опроса

Режим прекращения огня на Донбассе – 51%;

Строительство дорог – 43%;

Освобождение Виталия Маркива из заключения в Италии – 21%;

Соглашение о сотрудничестве с Великобританией – 17%;

Программа "Доступные кредиты" – 14%;

Запуск приложения "Дия" – 13%;

Открытие рынка земли – 9%;

Проведение местных выборов – 7%;

Легализация игорного бизнеса – 5%

В то же время 13% людей считают, что за год не было ни одного достижения, еще 3% – затруднились ответить.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%. Сроки проведения: 12 – 14 декабря 2020 года.