Враг на оккупированных территориях Донбасса упорно не выполняет договоренности. В Трехсторонней контактной группе считают, что на агрессию украинские военные должны отвечать зеркально. Это свидетельствует о конце перемирия.

Об этом сказал представитель Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Он добавил, что вопрос перемирия – скорее политический.

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Конец перемирию

По его словам, политически – нам выгодно сохранять тишину, чтобы потом спрашивать с России за их нарушение. Впрочем со стороны оккупантов – это уже явный акт агрессии.

Де-факто, мы должны признать, что так – перемирия уже, можно сказать, нет. Та сторона уже применяет не просто провокационный огонь, а снайперский,

– сказал Гармаш.

Что это значит

Он добавил, что разница в понятиях "ответный огонь" и "огонь в ответ". Первое было еще с первого дня перемирия. Это заложено в договоренностях и мы его применяли.

Он предусматривает акции на нарушения условий перемирия. Поэтому наши войска и отвечали тогда, когда действительно существовала угроза и вели прицельный огонь.

"А то, о чем сейчас говорит Леонид Кравчук – это его личное мнение и я его поддерживаю. Но решение об адекватном ответе всегда было за военными. ТКГ – дипломатическая площадка", – пояснил представитель ТКГ.

Внимание. По мнению главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, нельзя оставлять без внимания ни одного выстрела боевиков на Донбассе. Он предлагает реагировать на это соответственно.

Какие могут быть последствия

Как отметил Гармаш, это не приведет к следующей волне войны. Обострение ситуации продиктовано политическими мотивами, не связанными с событиями в ТКГ.

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