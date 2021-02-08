Перемирия на Донбассе уже нет, – Гармаш объяснил, почему
Враг на оккупированных территориях Донбасса упорно не выполняет договоренности. В Трехсторонней контактной группе считают, что на агрессию украинские военные должны отвечать зеркально. Это свидетельствует о конце перемирия.
Источник:24 канал
Об этом сказал представитель Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Он добавил, что вопрос перемирия – скорее политический.
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Конец перемирию
По его словам, политически – нам выгодно сохранять тишину, чтобы потом спрашивать с России за их нарушение. Впрочем со стороны оккупантов – это уже явный акт агрессии.
Де-факто, мы должны признать, что так – перемирия уже, можно сказать, нет. Та сторона уже применяет не просто провокационный огонь, а снайперский,
– сказал Гармаш.
Что это значит
Он добавил, что разница в понятиях "ответный огонь" и "огонь в ответ". Первое было еще с первого дня перемирия. Это заложено в договоренностях и мы его применяли.
Он предусматривает акции на нарушения условий перемирия. Поэтому наши войска и отвечали тогда, когда действительно существовала угроза и вели прицельный огонь.
"А то, о чем сейчас говорит Леонид Кравчук – это его личное мнение и я его поддерживаю. Но решение об адекватном ответе всегда было за военными. ТКГ – дипломатическая площадка", – пояснил представитель ТКГ.
Какие могут быть последствия
Как отметил Гармаш, это не приведет к следующей волне войны. Обострение ситуации продиктовано политическими мотивами, не связанными с событиями в ТКГ.
Война на Донбассе: последние новости
- За сутки 6 февраля российские наемники на Донбассе до 13 раз обстреляли украинские позиции. В этот день у Марьинки трое солдат подорвались на неизвестном взрывном устройстве, двое из них, к сожалению, погибли. В одного из солдат попал снайпер врага.
- Кроме того, еще 5 солдат получили ранения от вражеских обстрелов. Их зафиксировали за неделю аж 42 эпизода.
- С начала 2021 года на передовой уже погибли 6 украинских военных.
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