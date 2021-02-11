Это очередная политическая провокация от ОАСК, – Вятрович о переименовании проспекта Бандеры
Окружной административный суд Киева постановил переименовать проспект Бандеры в Киеве. На этот раз административный иск был от общественного союза "Общественный контроль и порядок".
Источник:24 канал
Это очередная политическая провокация от действительно одиозного суда. Такое мнение высказал в эфире нардеп Владимир Вятрович, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти.
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Скандальные решение одиозного суда
По его словам, только за последние несколько недель этот суд спровоцировал многочисленные одиозные решения, в частности:
- об отмене украинского правописания;
- о пересмотре украинских учебников;
- об отмене празднования юбилейных дат, связанных с деятелями украинского освободительного движения.
Это обычная политическая провокация, которая не имеет ничего общего с правом,
– отметил Вятрович.
Ранее ОАСК уже принимал решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Несмотря на то, что это решение обжаловали в Апелляционном суде, сейчас суд даже не вспоминает об апелляции.
"Такие решения дестабилизируют ситуацию в Украине. Это, прежде всего, должен понять президент Владимир Зеленский, ведь именно от него зависит отмена этого суда", – отметил нардеп.
Закон о декоммунизации
Переименование, как заметил Вятрович, состоялись не по закону о декоммунизации. Но это не значит, что топонимы нельзя переименовывать. Ведь есть другой закон – о географических названиях.
Также нардеп добавил, что в масштабном обсуждении по изменению названия проспекта Бандеры участвовали несколько тысяч человек. Поэтому говорить, что это решение принималось без общественного обсуждения – откровенная ложь.
Переименование проспекта Бандеры: что известно
- ОАСК признал неправомерным переименование Московского проспекта. Иск на решение 2016 года подал союз "Общественный контроль и порядок".
- Городская власть Киева готовит апелляцию по этому решению. В частности, в КГГА заявили, что такое решение является абсолютно необоснованным.
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