Окружной административный суд Киева постановил переименовать проспект Бандеры в Киеве. На этот раз административный иск был от общественного союза "Общественный контроль и порядок".

Это очередная политическая провокация от действительно одиозного суда. Такое мнение высказал в эфире нардеп Владимир Вятрович, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти.

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Скандальные решение одиозного суда

По его словам, только за последние несколько недель этот суд спровоцировал многочисленные одиозные решения, в частности:

об отмене украинского правописания;

о пересмотре украинских учебников;

об отмене празднования юбилейных дат, связанных с деятелями украинского освободительного движения.

Это обычная политическая провокация, которая не имеет ничего общего с правом,

– отметил Вятрович.

Ранее ОАСК уже принимал решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Несмотря на то, что это решение обжаловали в Апелляционном суде, сейчас суд даже не вспоминает об апелляции.

"Такие решения дестабилизируют ситуацию в Украине. Это, прежде всего, должен понять президент Владимир Зеленский, ведь именно от него зависит отмена этого суда", – отметил нардеп.

Закон о декоммунизации

Переименование, как заметил Вятрович, состоялись не по закону о декоммунизации. Но это не значит, что топонимы нельзя переименовывать. Ведь есть другой закон – о географических названиях.

Также нардеп добавил, что в масштабном обсуждении по изменению названия проспекта Бандеры участвовали несколько тысяч человек. Поэтому говорить, что это решение принималось без общественного обсуждения – откровенная ложь.

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