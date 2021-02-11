Решение Окружного админсуда Киева об отмене переименований ряда улиц и проспекта Степана Бандеры в столице необходимо обжаловать. В частности, для этого есть все необходимые основания.

Экс-юрист Украинского Института национальной памяти Сергей Рябенко рассказал, что жалобу Киевского городского совета относительно этого решения будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд. По его словам, текст документа доступен в Едином государственном реестре.

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Рябенко сообщил, что судья в этом деле вообще не учла постановление Шестого апелляционного суда, который еще несколько лет назад установил законность переименования проспекта Московского на проспект Бандеры. Он отметил, что это соответствует всем действующим процедурам.

Обоснование самого суда мне "очень понравилось", ведь судья написала в решении буквально один абзац о том, что в пояснительной записке к проекту решения КГГА якобы четко не обосновано, почему выбрали именно такие названия,

– рассказал юрист.

Однако он отметил, что такое обоснование было в записке. Рябенко отметил, что из-за переименования даже проводили общественное обсуждение через интернет-ресурс КГГА.

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По его словам, там были биографические справки, в том числе о Степане Бандере. Именно поэтому те, кто участвовали в общественном обсуждении, имели возможность ознакомиться с этими материалами и осознанно отдать свой голос.

Переименование проспекта Бандеры: детали