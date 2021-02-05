51-летняя жительница Энергодара не успела остановиться перед 3 военнослужащими, которые переходили дорогу на "зебре". Авария произошла вечером 4 февраля.

Пострадавших юношей 19 и 20 лет срочно госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Владелице Kia Rio, которая, по данным правоохранителей, нарушила правила дорожного движения, грозит до 3 лет лишения свободы.

Что известно о наезде на военных в Энергодаре

Как утверждают полицейские, женщина-водитель ехала с превышением безопасной скорости движения, из-за чего не смогла остановить машину в нужный момент на неуправляемом переходе.

Когда 3 военных переходили дорогу на улице Курчатова, автомобиль снес их на достаточно высокой скорости.

Уже после сбивания военных Kia проехала еще более 10 метров и, наконец, остановилась.

На месте происшествия работали следователи полиции и медики скорой.

Задержали ли правоохранители женщину, неизвестно.

По факту травмирования пешеходов на дороге следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к травмированию людей.



После столкновения автомобиль еще проехал более 10 метров / Фото полиции Запорожской области