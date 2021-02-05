На переходе в Энергодаре женщина-водитель сбила 3 военных: фото
51-летняя жительница Энергодара не успела остановиться перед 3 военнослужащими, которые переходили дорогу на "зебре". Авария произошла вечером 4 февраля.
Источник:Полиция Запорожской области
Пострадавших юношей 19 и 20 лет срочно госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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Владелице Kia Rio, которая, по данным правоохранителей, нарушила правила дорожного движения, грозит до 3 лет лишения свободы.
Что известно о наезде на военных в Энергодаре
Как утверждают полицейские, женщина-водитель ехала с превышением безопасной скорости движения, из-за чего не смогла остановить машину в нужный момент на неуправляемом переходе.
- Когда 3 военных переходили дорогу на улице Курчатова, автомобиль снес их на достаточно высокой скорости.
- Уже после сбивания военных Kia проехала еще более 10 метров и, наконец, остановилась.
- На месте происшествия работали следователи полиции и медики скорой.
- Задержали ли правоохранители женщину, неизвестно.
По факту травмирования пешеходов на дороге следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к травмированию людей.
После столкновения автомобиль еще проехал более 10 метров / Фото полиции Запорожской области
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