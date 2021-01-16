В Украине 16 января вступила в силу 30 статья закона о языке. Согласно ей, все учреждения обслуживания должны перейти на украинский язык во время общения с клиентами. Украинцы в сети на это бурно отреагировали. Больше всего традиционно досталось противникам языкового закона. Среди последних традиционно был нардеп Илья Кива.

Свое мнение высказали как известные публичные лица, так и обычные пользователи. Свои сообщения они иллюстрировали смешными картинками-мемами и не менее острыми шутками. Об этом сообщает 24 канал.

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Подборка острот украинцев относительно языкового закона

Що робити, якщо від завтра у вас почнуть вимагати надавати послуги українською, а ви не хочете? Алгоритм простий:

1. Пиздуйте в Росію.

2. Не повертайтесь. — Ім'я і національність (@Ukrostap) January 15, 2021

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Какие мемы постили украинцы в сети

Кива – как всегда: а как же без него

На фоне океана проукраинских сообщений напомнил о себе одиозный нардеп от ПЗЖ Илья Кива. Парламентарий снова натянул ушанку и заявил, что "его родной язык – русский".

Также он опубликовал ролик, в котором заявил о протесте "относительно нарушения конституционного права говорить на родном языке" (в начале видео нардеп почему-то произносил речь на украинском и русском ему никто не запрещает общаться – 24 канал).

Я говорю по-русски

– чуть ли не со стуком по всему живому произнес Кива.

Заявление Кивы относительно русского и украинского языков: смотрите видео

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Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала