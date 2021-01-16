Обнимашки, коты и Кива: в сети остроумно объяснили, почему переходить на украинский – это круто
В Украине 16 января вступила в силу 30 статья закона о языке. Согласно ей, все учреждения обслуживания должны перейти на украинский язык во время общения с клиентами. Украинцы в сети на это бурно отреагировали. Больше всего традиционно досталось противникам языкового закона. Среди последних традиционно был нардеп Илья Кива.
Свое мнение высказали как известные публичные лица, так и обычные пользователи. Свои сообщения они иллюстрировали смешными картинками-мемами и не менее острыми шутками. Об этом сообщает 24 канал.
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Кива – как всегда: а как же без него
На фоне океана проукраинских сообщений напомнил о себе одиозный нардеп от ПЗЖ Илья Кива. Парламентарий снова натянул ушанку и заявил, что "его родной язык – русский".
Также он опубликовал ролик, в котором заявил о протесте "относительно нарушения конституционного права говорить на родном языке" (в начале видео нардеп почему-то произносил речь на украинском и русском ему никто не запрещает общаться – 24 канал).
Я говорю по-русски
– чуть ли не со стуком по всему живому произнес Кива.
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