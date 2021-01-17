В Украине 16 января вся сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык. Этого требует закон. В Украине в последнее время существенно выросла культура уплаты налогов. Однако проблема до сих пор остается нерешенной.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Сфера обслуживания – на украинском

С 16 января в Украине при посещении заправки, супермаркета или учреждения здравоохранения вас должны встретить на украинском. Если вас на пороге встречают фразой "Здравствуйте" или "Добрый день" – это нарушение норм закона.

Переход сферы обслуживания на украинский: смотрите видео

Культура уплаты налогов

В Украине до сих пор актуальной является зарплата в конвертах. Для уничтожения этого следует внести определенные изменения в налоговую сферу. Специалисты уверены, что проблему культуры уплаты налогов можно решить, если обучать людей финансовой грамотности еще в школе.

Культура уплаты налогов: смотрите видео

Вакцинация в Украине

В мире еще с декабря вакцинируют от COVID-19, в Украине первую небольшую партию в 700 тысяч доз ожидают не раньше февраля. Однако речь идет о китайской Sinovac Biotech, азиатская вакцина доказала эффективность лишь на 50%.

Вакцина для Украины: смотрите видео

Дело Татарова