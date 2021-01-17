Переход сферы обслуживания на украинский и культура налогов – видео недели
В Украине 16 января вся сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык. Этого требует закон. В Украине в последнее время существенно выросла культура уплаты налогов. Однако проблема до сих пор остается нерешенной.
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Сфера обслуживания – на украинском
С 16 января в Украине при посещении заправки, супермаркета или учреждения здравоохранения вас должны встретить на украинском. Если вас на пороге встречают фразой "Здравствуйте" или "Добрый день" – это нарушение норм закона.
Переход сферы обслуживания на украинский: смотрите видео
Культура уплаты налогов
В Украине до сих пор актуальной является зарплата в конвертах. Для уничтожения этого следует внести определенные изменения в налоговую сферу. Специалисты уверены, что проблему культуры уплаты налогов можно решить, если обучать людей финансовой грамотности еще в школе.
Культура уплаты налогов: смотрите видео
Вакцинация в Украине
В мире еще с декабря вакцинируют от COVID-19, в Украине первую небольшую партию в 700 тысяч доз ожидают не раньше февраля. Однако речь идет о китайской Sinovac Biotech, азиатская вакцина доказала эффективность лишь на 50%.
Вакцина для Украины: смотрите видео
Дело Татарова
Меру пресечения за вероятную взятку за подделку экспертизы по делу "Укрбуда" Олегу Татарову так и не выбрали, хотя пытались 3 раза. Новоназначенный в деле прокурор усомнился в обоснованности подозрения.
Мера пресечения для Татарова: смотрите видео
Реинтеграция Донбасса
На Донбассе за почти 7 лет войны действует уже 29-е перемирие. В то же время Министерство временно оккупированных территорий презентовало новый документ. Он может добавить украинской делегации в Трехсторонней контактной группе незаурядное влияние.
Реинтеграция Донбасса: смотрите видео
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