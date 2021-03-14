Переход на летнее и зимнее время таки отменят: в "Слуге народа" назвали возможную дату
В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада таки проголосует за отмену перехода на летнее и зимнее время. Вероятной датой, когда примут законопроект, может стать 19 марта.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Законопроект "Об исчислении времени в Украине" будут рассматривать во втором чтении.
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17 марта законопроект рассмотрит профильный комитет
Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это означает, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента,
– отметила Пидласа.
В первом чтении законопроект одобрили еще 3 марта. В конечных положениях документа сказано, что он вступит в силу через три месяца после его публикации.
Нардепы должны одобрить законопроект до 25 марта
Однако ранее в профильном комитете объясняли, если парламентариям удастся проголосовать за законопроект в целом до 25 марта, то депутаты заберут это положение из документа. Поэтому, он вступил бы в силу сразу после публикации и украинцам не пришлось бы переводить часы в ночь на 28 марта.
В противном случае часы придется переводить не только 28 марта, но и 25 октября – однако это уже будет точно в последний раз.
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