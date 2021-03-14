В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада таки проголосует за отмену перехода на летнее и зимнее время. Вероятной датой, когда примут законопроект, может стать 19 марта.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Законопроект "Об исчислении времени в Украине" будут рассматривать во втором чтении.

Ранее Украина может навсегда остаться в зимнем времени

17 марта законопроект рассмотрит профильный комитет

Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это означает, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента,

– отметила Пидласа.

В первом чтении законопроект одобрили еще 3 марта. В конечных положениях документа сказано, что он вступит в силу через три месяца после его публикации.

Нардепы должны одобрить законопроект до 25 марта

Однако ранее в профильном комитете объясняли, если парламентариям удастся проголосовать за законопроект в целом до 25 марта, то депутаты заберут это положение из документа. Поэтому, он вступил бы в силу сразу после публикации и украинцам не пришлось бы переводить часы в ночь на 28 марта.

В противном случае часы придется переводить не только 28 марта, но и 25 октября – однако это уже будет точно в последний раз.

Интересно! Переход на летнее время действует в около 60 странах. Первыми такой шаг предложили в США еще в конце 18-го века с целью экономии свечей. От традиции постепенно отказываются. В частности, Европарламент выступил за отмену перевода часов по сезонам с 2021 года.