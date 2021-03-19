Законопроект "Об исчислении времени в Украине" отправили на повторное второе чтение. Скорее всего, 28 марта украинцам все же придется переводить часы на час вперед и меньше спать.

Практику перевода часов давно называют ненужным и странным рудиментом и хотят отменить уже не первый год. Расспросили экспертов о том, удастся ли нардепам это сделать и нужно ли вообще отменять эту норму.

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Нужно ли отменять перевод часов

О том, что нужно отменить переход с зимнего на летнее время и наоборот, говорят уже не первый год. В этом уверены как врачи, которые отмечают, что перевод часов негативно влияет на человеческий организм, так и экономисты, которые говорят, что сейчас в этом просто нет смысла.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что вопрос отмены перехода на летнее-зимнее время рассматривался в Украине уже давно. В 2011 году Верховная Рада уже рассматривала соответствующий законопроект, однако, депутаты не договорились и вопрос был отложен.

В 2019 году Европарламент поддержал отмену перевода часов. Поэтому уже в этом году европейские страны прекратят летнее-зимнее время. Соответственно и Украина тоже должна отменить эту практику.

Когда изменение времени было введено, считалось что это обеспечит экономию электроэнергии. Однако, как свидетельствуют современные исследования, никакой экономии не происходит. Зато многие люди страдают из-за ухудшения самочувствия, в них обостряются хронические болезни, ухудшается психологическое состояние, снижается работоспособность,

– говорит эксперт.

Он добавляет, что остается вопрос на каком времени остаться. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы остаться на зимнем времени, потому что он соответствует часовому поясу Украины. Однако, большинство наших граждан хотели бы остаться на летнем времени. Ведь тогда солнце заходит позднее и вечером после работы еще можно погулять. К сожалению, власть не учла желания людей.

Екатерина Затулко, старший юрист компании EXPATPRO, говорит, что вообще это нормальная практика, когда страна отказывается от сезонного перевода часов. Так, согласно решению Европарламента с 2021 года каждая страна ЕС вольна самостоятельно принимать решение о необходимости в переводе часов, хотя действовало общее правило о переводе на летнее и зимнее время.



Эксперты уверены, что депутаты проголосуют за закон об отмене перевода часов / Фото Pixabay

Примут ли когда-то закон

Александр Хмелевский отметил, что даже в случае быстрого принятия, закон не успели бы ввести в действие. Скорее всего, в конце марта Украина в последний раз перейдет на летнее время, а уже в октябре окончательно будет введено зимнее время.

Роксолана Пидласа, народный депутат от "Слуги народа", напоминала, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.