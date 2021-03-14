У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада таки проголосує за скасування переходу на літній та зимовий час. Ймовірною датою, коли ухвалять законопроєкт, може стати 19 березня.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку, нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" розглядатимуть у другому читанні.

Раніше Україна може назавжди залишитися в зимовому часі

17 березня законопроєкт розгляне профільний комітет

Згідно з порядком денним, ми будемо розглядати законопроєкт №4201 у другому читанні на засіданні комітету економічного розвитку в середу. Це означає, що вже в п'ятницю ми зможемо розглянути його і в сесійній залі парламенту,

– зазначила Підласа.

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 3 березня. У кінцевих положеннях документа сказано, що він набере чинності через три місяці після його публікації.

Нардепи мають схвалити законопроєкт до 25 березня

Проте раніше у профільному комітеті пояснювали, якщо парламентарям таки вдасться проголосувати за законопроєкт в цілому до 25 березня, то депутати заберуть це положення з документа. Отож, він набрав би чинності одразу після публікації і українцям не довелося би переводити годинники у ніч на 28 березня.

В іншому разі годинники доведеться переводити не лише 28 березня, а й 25 жовтня – проте це вже буде точно востаннє.

Цікаво! Перехід на літній час діє у близько 60 країнах. Першими такий крок запропонували у США ще наприкінці 18-го століття з метою економії свічок. Від традиції поступово відмовляються. Зокрема, Європарламент виступив за скасування переведення годинника по сезонах з 2021 року.