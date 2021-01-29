Двое погибших меньше, чем за месяц. Еще 4 – ранены. На Донбассе боевики начали 2021 год не просто с провокаций, а из прицельных обстрелов украинских позиций. При этом переговорный процесс по мирному урегулированию фактически зашел в тупик.

Источник: 24 канал

По мнению экспертов, Путин ситуацию на Донбассе не будет решать, пока Украина не согласится пересечь так называемые "красные линии".

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Военный эксперт Игорь Романенко считает, что в ближайшее время можно ожидать некоторых изменений на стратегическом уровне, если в ситуацию вмешаются США. Поэтому Украине не хватает сил ни отдельно, ни вместе со своими союзниками – руководством Германии и Франции.

В ТКГ отметили странное поведение России

На онлайн-встречах участников Трехсторонней контактной группы также нет видимого прогресса по Донбассу. Остановились переговоры и по масштабному обмену пленными. Участники украинской делегации заметили, что Россия ведет себя в последнее время очень нервно.

В частности, сдают нервы у заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака из-за того, что он не показывает результат Кремлю.

Россия меняет свою тактику, убедившись, что не получится у нее в дипломатическом процессе чего-то достичь,

– пояснил участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

По его мнению, Кремль сейчас выбрал абхазскую тактику. Она предусматривает сокращение содержимого населения. Потому что Россия изолировала людей на Донбассе.

Ситуация в Абхазии: что известно В августе 2008 года во время российско-грузинской войны Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав 2 так называемые государства – Абхазию и Южную Осетию. Уже в сентябре 2008 года Кремль признал их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от России.

Сергей Гармаш предостерегает, что конкретные шаги по Донбассу нужно принимать как можно скорее. Ведь Россия активизировала выдачу российских паспортов. И намерена до 2025 года полностью вывести из оборота украинские паспорта.

"К 2025 году есть задача – всем предоставить паспорта так называемых "ДНР" / "ЛНР", которые являются основанием для получения российского гражданства", – рассказал он.

Российская сторона продолжает обвинять Украину в бездействии

27 января состоялась и очередная встреча советников лидеров "нормандской четверки" в формате видеоконференции. Украину на ней представил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Однако переговоры закончились ничем.

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Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что с июля российская сторона блокирует все инициативы Украины. И только и делает, что обвиняет украинскую сторону в бездействии.

Они придумывают то какой-то искусственный обмен пленными, то предлагают подготовку новой дорожной карты, то говорят, что не выполнены договоренности Парижской встречи на высшем уровне. Мол, нечего встречаться еще раз,

– отметил Леонид Кравчук.

В недавнем разговоре нового главы Белого дома Джо Байдена с Владимиром Путиным, президент США заявил о своей поддержке Украины.

По словам экспертов, в мире все больше стран испытывает негатив от политики России. Поэтому, возможно, этот фактор поможет сдвинуть с места кризис на Донбассе.