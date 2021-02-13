Политические советники лидеров "нормандской четверки" продолжают обсуждать, как прекратить войну на Донбассе. В частности, очерчивают ключевые позиции, которые бы позволили составить дорожную карту выполнения Минских соглашений.

Украина сделает все, чтобы принципы, заложенные в Минске, были выполнены. Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Нужно вносить корректировки, – Ермак

По словам руководителя ОП, Минские договоренности в той редакции, в которой они до сих пор существуют, подписывались с пониманием того, что выполнить их в буквальном смысле – невозможно.

Украина является добросовестным сторонником минских соглашений. Однако у некоторых формулировок уже истекли сроки, в течение которых должны были быть выполнены определенные шаги,

– подчеркнул Ермак.

"Безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах минских соглашений, нужно вносить корректировки. Сегодня 2021 год", – добавил он.

Ермак: переговоры идут сложно

Ермак рассказал, что переговоры в рамках нормандского формата являются достаточно сложными. Ведь длятся не менее 5–6 часов, к тому же в формате видеоконференции.

Хотя продвижение этих переговоров зависит не только от Украины, подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что накануне линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители стран Запада. Важно, что они воочию увидели, как Украина выполняет свои обязательства.

Справка. Владимир Зеленский и послы Франции, Германии, Великобритании, США, Канады и Швеции посетили Донбасс 11 февраля.

"Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в ТКГ, и в нормандском формате", – подытожил Андрей Ермак.