Алексей Резников заявил, что переговоры ТКГ в Минске практически заблокированы с июля 2020 года. По его словам, уже более полугода прекращены любые дискуссии по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции отметил, что сейчас Россия устраивает потасовку и выдвигает "странные требования". Об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Америки".

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С июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на минской площадке. Прекращены любые дискуссии, есть просто потасовка и странные требования. Вот, например, – "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем,

– сказал политик.

Алексей Резников отметил, что такие вещи Украина всегда отвечает, что минские соглашения не являются международным договором, они не имеют обязательного характера, но это не означает, что Украина отказывается от принципов и основ, которые заложены в минских соглашениях.

Россия должна полностью покинуть территорию Донбасса и Крыма

Он напомнил, что речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины, о разоружении, демилитаризации и прекращении огня.

А дальше – о необходимости проведения местных выборов, принятия законопроекта, который обеспечит особенности местного самоуправления.

Украина всегда подчеркивает, что сначала идет составляющая безопасности, а потом политическая.

Нужно проверить все пункты

По его убеждению, сейчас надо "сесть с карандашом за стол" лидерам нормандского формата и пройтись по каждому пункту Минских договоренностей – реалистичен он или нет.

Сейчас необходимо переписать 9 пункт в комплексе мероприятий, потому что он написан некорректно и выполнить его невозможно именно по причинам безопасности.

Вице-премьер пояснил, что если есть недоверие, то для этого существуют такие международные инструменты, как мандат миротворческих сил.

Обмен пленными заблокирован полностью

Алексей Резников добавил, что "заблокирован полностью и обмен удерживаемыми лицами". Политик отметил, что Украина еще в июле 2020 года согласовала, по каким критериям будет происходить обмен.

Тогда же проговорили и 19 новых участков для разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств. Но дальше прогресса в этих вопросах нет.

Последнее заседание ТКГ: что известно

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 3 февраля.

На этот раз ситуацию на оккупированном Донбассе обсуждали главы делегаций.

Украина в очередной раз подчеркнула необходимость открытия КПВВ и освобождения пленных.

Обратите внимание! Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пояснил, что Украина продолжает вести диалог с Россией для того, чтобы мир увидел, что Украина системно и последовательно выполняет свои обязательства и чтобы увидел, как действует агрессор.