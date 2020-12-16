Новое заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 16 декабря. Переговоры были в формате видеоконференции. На встречу в режиме онлайн не явился представитель России Борис Грызлов.

Россия должна взять на себя ответственность

Во время заседания Украина напомнила о своей позиции – соблюдение договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата", а также реализация плана Минска. Об этом информирует украинская делегация в ТКГ в Фейсбуке.

К теме Рада продлила особый статус Донбасса: как отреагировала делегация Украины в ТКГ

Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже,

– отметили в украинской делегации.

На чем настаивает Украина в рамках ТКГ:

Обеспечение беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста и других международных организаций к удерживаемым лицам.

Освобождение удерживаемых лиц.

Разблокировка российской стороной контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Финализация договоренностей о 19 участках разминирования и четырех новых участках разведения сил.

Беспрепятственный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.

Украина надеется, что работу КПВВ "Счастье" разблокируют

Украинские делегаты отметили, что через 5 суток Россия не будет иметь поводов, чтобы не разблокировать КПВВ "счастье". Украина все технические требования (говорится, в частности, о точке разворота автобусов) выполнит.

Больше новостей о встречах в рамках Трехсторонней контактной группы можно узнать здесь.