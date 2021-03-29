Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о том, что не будет участвовать в переговорах, пока к ним будет причастна террористка Майя Пирогова. Ее, вероятно, привлекла к ТКГ именно Россия.

Об этом заявил народный депутат Украины и представитель ТКГ Андрей Костин. Как известно, Пирогова осуждена в Украине за терроризм.

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Он отметил, что присутствие Пироговой дискредитирует Украину и делает невозможной ее участие в таком формате. Украинская делегация попросила объявить перерыв, пока террористку не устранят.

Наша позиция четкая. Мы не будем вести работу, пока в консультациях будет участвовать террористка,

– заявил Костин.

Нардеп выразил надежду, что он и его коллеги больше не увидят Пирогову на консультациях.

Кто пригласил Пирогову в ТКГ

Костин отметил, что не знает, точно ли именно Россия пригласила террористку к переговорам.

"В ТКГ уже есть ряд приглашенных Россией от ОРДЛО, которые уже много лет присутствуют и участвуют в консультациях", – сказал Костин.

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Он пояснил, что каждый раз, когда стороны изменяют состав участников, то Министерство иностранных дел Украины и России направляют соответствующую ноту по дипломатическим каналам в ОБСЕ.

В истории с ОРДЛО сложность заключается в том, что ОРДЛО – это не государство, а потому не имеет дипломатического пути, чтобы сообщить о составе своей делегации.

Мы получили информацию от модератора ОБСЕ о том, что в переговорах примут участие некоторые эксперты ОРДЛО. Потребовалось время, чтобы выяснить, почему применен такой подход,

– рассказал нардеп.

Леонид Кравчук написал официальное письмо ОБСЕ, именно после этого стало известно об участии террористки Пироговой. По словам Костина, Россия может обвинить Украину в затягивании процесса – она ​​играет в такую ​​игру.