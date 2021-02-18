"Укрпочта" хотела презентовать марки в честь Вооруженных Сил Украины 23 февраля. Мотивировали это вроде бы "тонким троллингом" северных соседей. Однако военные такой иронии не восприняли.

Поэтому в "Укрпочте" решили не презентовать почтовые марки 23 февраля. Там заявили: никоим образом не хотели чествовать день Советской армии, а наоборот – украинской.

Что предшествовало "Укрпочта" хочет выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля: военные возмущены

В главной почте страны прислушались к мнениям военных и перенесли дату погашения на День украинского добровольца

Мы осознаем чувствительность темы и прислушаемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального штаба ВСУ перенести дату спецгашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта – День украинского добровольца,

– сообщили в "Укрпочте".



Новые марки в честь ВСУ / Фото из фейсбука Игоря Смелянского

Презентация на 23 февраля: реакция военных и объяснения "Укрпочты"

Министерство обороны и ВСУ, узнав о дате 23 февраля, официально заявило, что требуют переноса. В ведомствах отметили: с ними не согласовывали дату погашения.

После огласки в СМИ и соцсетях руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что такую дату выбрали ради привлечения внимания. Он написал, что это хороший повод напомнить, что пора перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И назвал это тонким троллингом соседей.