Передумали из-за скандала: марки "Укрпочты" в честь ВСУ не выпустят 23 февраля
"Укрпочта" хотела презентовать марки в честь Вооруженных Сил Украины 23 февраля. Мотивировали это вроде бы "тонким троллингом" северных соседей. Однако военные такой иронии не восприняли.
Поэтому в "Укрпочте" решили не презентовать почтовые марки 23 февраля. Там заявили: никоим образом не хотели чествовать день Советской армии, а наоборот – украинской.
Что предшествовало "Укрпочта" хочет выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля: военные возмущены
В главной почте страны прислушались к мнениям военных и перенесли дату погашения на День украинского добровольца
Мы осознаем чувствительность темы и прислушаемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального штаба ВСУ перенести дату спецгашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта – День украинского добровольца,
– сообщили в "Укрпочте".
Новые марки в честь ВСУ / Фото из фейсбука Игоря Смелянского
Презентация на 23 февраля: реакция военных и объяснения "Укрпочты"
- Министерство обороны и ВСУ, узнав о дате 23 февраля, официально заявило, что требуют переноса. В ведомствах отметили: с ними не согласовывали дату погашения.
- После огласки в СМИ и соцсетях руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что такую дату выбрали ради привлечения внимания. Он написал, что это хороший повод напомнить, что пора перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И назвал это тонким троллингом соседей.
Когда праздник Дня защитника Украины?
В Украине 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. 23 февраля – так называемый День защитника Отечества, установленный еще в советское время и празднуемый в России. Его перестали отмечать в Украине в 2014 году из-за агрессии России на Донбассе.
С 2015 года 14 октября является государственным праздником и нерабочим днем.
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