Передача Высшему совету правосудия части полномочий ВККС: Рада предварительно одобрила проект
Верховная Рада 2 февраля предварительно одобрила законопроект о конкурсных процедурах назначения судей на местах. Инициатива предусматривает передачу Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей.
Источник: 24 канал
Предварительно законопроект №4229 поддержал 251 нардеп.
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Что предусматривает законопроект
- Временную передачу полномочий ВККС в Высший совет правосудия. Речь идет о спецпроверках, проведении и определении результатов конкурсов для кандидатов на должность судьи.
- Временное изменение процедуры отбора судей для завершения начатых процедур.
- Проект должен нормировать порядок передачи в ВСП полномочий ВККС относительно проверок и конкурсов на должности.
Для чего нужен законопроект
- В пояснительной записке отметили, что инициатива будет способствовать преодолению кадрового кризиса в судебной системе.
- Кроме того, законопроект должен не допустить политического влияния и ограничительного подхода в назначении судей.
Авторы убеждают, что пока новый состав ВККС не сформирован, а судебная система требует скорейшего заполнения вакантных должностей в местных и апелляционных судах.
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