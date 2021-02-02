Верховная Рада 2 февраля предварительно одобрила законопроект о конкурсных процедурах назначения судей на местах. Инициатива предусматривает передачу Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: 24 канал

Предварительно законопроект №4229 поддержал 251 нардеп.

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Что предусматривает законопроект

Временную передачу полномочий ВККС в Высший совет правосудия. Речь идет о спецпроверках, проведении и определении результатов конкурсов для кандидатов на должность судьи.

Временное изменение процедуры отбора судей для завершения начатых процедур.

Проект должен нормировать порядок передачи в ВСП полномочий ВККС относительно проверок и конкурсов на должности.

Для чего нужен законопроект

В пояснительной записке отметили, что инициатива будет способствовать преодолению кадрового кризиса в судебной системе. Кроме того, законопроект должен не допустить политического влияния и ограничительного подхода в назначении судей.

Авторы убеждают, что пока новый состав ВККС не сформирован, а судебная система требует скорейшего заполнения вакантных должностей в местных и апелляционных судах.

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