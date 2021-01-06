Оккупанты на Донбассе перед Рождеством, 6 января трижды нарушили перемирие. Боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.

Информацию об обстрелах боевиков уже передали представителям ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

К теме Оккупанты устроили ночные стрельбы на Донбассе

Где зафиксировали нарушения

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники открывали огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Опытного боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Заметим, в районе ООС 6 января саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории. Кроме того, они передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Обратите внимание! Режим прекращения огня действует на Донбассе с июля. Однако боевики его регулярно нарушают. В частности, несколько украинских воинов погибли во время этого перемирия. Подробнее – читайте здесь.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала