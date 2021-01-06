Перед Рождеством боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции
Оккупанты на Донбассе перед Рождеством, 6 января трижды нарушили перемирие. Боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.
Информацию об обстрелах боевиков уже передали представителям ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
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Где зафиксировали нарушения
- У Водяного, что на Приазовье, российские наемники открывали огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
- Неподалеку Опытного боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Заметим, в районе ООС 6 января саперы ГСЧС разминировали более 4 гектаров территории. Кроме того, они передали на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.
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