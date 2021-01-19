Перед Крещением боевики били из минометов возле Богдановки: что известно
Перед Крещением, 18 января, на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима огня. Боевики открыли огонь возле Богдановки.
Как прошли сутки на Донбассе
Оккупанты стреляли из минометов 82 калибра. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Кстати Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем удалось договориться
О нарушении уже сообщили представителям ОБСЕ. К счастью, ранений и потерь среди украинских защитников нет.
Кстати, на Донбассе выполняют задачи и другие силы обороны. Поэтому за сутки 18 января, правоохранители зафиксировали 72 админнарушения. Подразделения проверили 4348 единиц транспорта и 4056 человек.
Какова ситуация на передовой утром 19 января
Сейчас на Донбассе – тишина. Украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter