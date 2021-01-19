Перед Крещением, 18 января, на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима огня. Боевики открыли огонь возле Богдановки.

Как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты стреляли из минометов 82 калибра. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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О нарушении уже сообщили представителям ОБСЕ. К счастью, ранений и потерь среди украинских защитников нет.

Кстати, на Донбассе выполняют задачи и другие силы обороны. Поэтому за сутки 18 января, правоохранители зафиксировали 72 админнарушения. Подразделения проверили 4348 единиц транспорта и 4056 человек.

Обратите внимание! В 2020 году из-за обстрелов боевиков на Донбассе погибли не менее 50 военных. Кроме того, 11 января 2021 года возле Песков от пули снайпера погиб старший солдат Олег Андриенко.

Какова ситуация на передовой утром 19 января

Сейчас на Донбассе – тишина. Украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС.



Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала