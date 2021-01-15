Энергетические предприятия способны обеспечить стабильное энерго - и теплообеспечение украинских потребителей, прежде всего населения. В Совете национальной безопасности и обороны уверяют, что перебоев со светом во время морозов не будет.

Не будет исчезать свет в дни сильнейших морозов

Аппарат СНБО мониторит состояние обеспечения бесперебойной работы энергетических предприятий в связи с ухудшением погоды. Об этом шла речь на межведомственном совещании, которое провел секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

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Соответствующие письма 11 января направили на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателям облгосадминистраций.

Секретарь СНБО также отметил необходимость усиления контроля за работой объектов критической инфраструктуры в зимний период. Представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере.

Речь шла о том, что предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение населения. Поэтому проблем со светом в дни самых больших морозов не должно было бы возникать.

Кроме того, обсудили ряд проблем отрасли. В частности, тех, которые касаются поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня. Его должно быть достаточно для пиковой нагрузки из-за резкого снижения температуры.

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