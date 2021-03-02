Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. Однако это лишь часть обещанного – остальное предоставят только после определенных обязательств со стороны Украины.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

В Пентагоне объяснили, что на 2021 год Конгресс выделил 275 миллионов долларов военной помощи для Украины. Однако отдать сразу всю сумму там не планируют.

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Остальные – 150 миллионов долларов – США будут готовы предоставить после того, как Киев продемонстрирует решительные изменения в оборонном секторе. Если Государственный департамент подтвердит, что Украина осуществила прогресс в этой сфере – деньгами все же поделятся.

Новые санкции в отношении России

Из-за заключения оппозиционера Алексея Навального Евросоюз наложил новые санкции в отношении России. Еще одной причиной такого решения было насилие против мирных протестующих. Теперь некоторым россиянам запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены.

Шарль Мишель в Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с 2-дневным визитом в Украину. Он заверил, что Россия – часть конфликта в Украине, а не посредник. Также добавил, что украинцы заслуживают такую ​​судебную систему, которая уважает и реализует верховенство права. Она должна быть ответственной и независимой от корыстных интересов.

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