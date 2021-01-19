"Сторонники" Дубинского протестовали под посольством США: нардеп говорит о провокации – фото
Под посольством США в Киеве 19 января неизвестные устроили митинг в поддержку народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Сам нардеп уверяет, что не причастен к этому и требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.
На улицы столицы за честь Дубинского вышли бороться пенсионеры. Они требовали снять с "слуги народа" американские санкции. Об этом сообщает телеграм-канал "Карточный офис".
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Что известно о проплаченном митинге в защиту Дубинского
Митингующие скандировали: "Прекратите санкции против Дубинского!". Также в руках люди держали плакаты с надписями: "США, не чИпайте Дубінського" и "Руки геть від Дубінського".
Пенсионеры требуют снять санкции с Дубинского / Фото из телеграм-канала "Карточный офис".
Неравнодушным гражданам, которые пристально следили за акцией, позже удалось зафиксировать, как горе-митингующим в ближайшем сквере раздавали по 200 гривен гонорара.
Дубинский устроил настоящую истерику
Сам Дубинский открестился от своей группы поддержки. Он заявил, что митинг под американским посольством – это еще одна провокация против него.
Нардеп требует от правоохранительных органов найти организаторов и участников пикета. Кроме этого, Дубинский настоял на срочной встрече с президентом Владимиром Зеленским.
"Я не исключаю, что к этой провокации имеет отношение часть окружения главы государства, которая работает против интересов президента и Украины", – подытожил Дубинский на своей странице в фейсбуке.
Санкции против Дубинского: коротко
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Этих людей подозревают в работе на Россию.
- В "Слуге народа" заявили, что пока во фракции не обсуждали санкции против Дубинского. Но отметили, что шаги и высказывания нардепа часто не совпадали с позицией политсилы.
- Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против Дубинского.
- Среди действующих украинских чиновников Дубинский стал первым, на кого были введены санкции Соединенных Штатов.
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