Под посольством США в Киеве 19 января неизвестные устроили митинг в поддержку народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Сам нардеп уверяет, что не причастен к этому и требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.

На улицы столицы за честь Дубинского вышли бороться пенсионеры. Они требовали снять с "слуги народа" американские санкции. Об этом сообщает телеграм-канал "Карточный офис".

Читайте также От "еб*м собачий рот" до санкций США: накажут ли депутата Дубинского

Что известно о проплаченном митинге в защиту Дубинского

Митингующие скандировали: "Прекратите санкции против Дубинского!". Также в руках люди держали плакаты с надписями: "США, не чИпайте Дубінського" и "Руки геть від Дубінського".



Пенсионеры требуют снять санкции с Дубинского / Фото из телеграм-канала "Карточный офис".

Неравнодушным гражданам, которые пристально следили за акцией, позже удалось зафиксировать, как горе-митингующим в ближайшем сквере раздавали по 200 гривен гонорара.

Дубинский устроил настоящую истерику

Сам Дубинский открестился от своей группы поддержки. Он заявил, что митинг под американским посольством – это еще одна провокация против него.

Нардеп требует от правоохранительных органов найти организаторов и участников пикета. Кроме этого, Дубинский настоял на срочной встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Я не исключаю, что к этой провокации имеет отношение часть окружения главы государства, которая работает против интересов президента и Украины", – подытожил Дубинский на своей странице в фейсбуке.

Санкции против Дубинского: коротко