В Луцке утром 25 марта с окна коронавирусного госпиталя выпала пациентка. От полученных травм женщина скончалась на месте. Предполагают, что это могло быть самоубийство.

Погибшей жительнице Луцка был 81 год. Она выпала из окна 4 этажа. К теме Искусственный интеллект научился предсказывать самоубийства

Больница, где произошел инцидент / Фото Волынские новости Другие детали трагедии На месте работали следователи, предположили, что это был несчастный случай.

Сейчас тело направили на экспертизу.

От падения прогнулась железная крыша над окном цокольного этажа.

Согнутая после падения тела крыша / Фото информагентство Волынские новости Заместитель директора больницы Андрей Смольянинов предположил, что гибель женщины могла быть самоубийством. Он это аргументировал тем, что больные коронавирусом часто эмоционально нестабильные. Обратите внимание! 16 марта из окна 6 этажа выпрыгнула пациентка киевской больницы. Предполагают, что женщина лечилась от коронавируса, поскольку это медицинское учреждение является опорным в лечении COVID-19.