Пенсионерка из Херсона эмоционально отреагировала на блокирование каналов Медведчука. Женщина по имени Тамила в эфире одного из украинских телеканалов расплакалась из-за закрытия ZIK, "112 Украина" и Newsone.

Источник: 24 канал

Женщина сквозь слезы спросила у ведущих, почему эти телеканалы выключили. Ведь теперь пенсионерам вечером нечего будет смотреть.

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Пенсионерка расплакалась из-за санкций против каналов Медведчука

Тамила из Херсона назвала такое решение произволом. И попросила ведущих помочь в этой ситуации.

"Помогите как-то, что это за беспредел. Разве так можно поступать с людьми. Как так, ни с того, ни с сего закрыть каналы", – пожаловалась женщина.

По ее словам, правительство должно знать, после закрытия каналов в Украине наступит "второй Майдан". Она также вспомнила так называемые тарифные протесты.

Такие программы смотрели. Выступала оппозиция, и представители "слуг народа" были. Каждый высказывал свою позицию,

– рассказала пенсионерка.

На телеканале женщину попытались успокоить. Один из ведущих заметил, что на этом жизнь не заканчивается. Впрочем, Тамила ответила, что хоть это и в самом деле так, но на нервную систему ситуация очень действует.

Интересно, что ведущая назвала блокировку этих каналов беспрецедентным случаем. Она поддержала возмущение зрительницы и заявила, что такого не было ни при одном президенте.

Женщина расплакалась из-за блокировки каналов Медведчука: видео

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкций будут действовать в течение 5 лет.

Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.

Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время планирует обратиться к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы этих телеканалов.



Санкции СНБО против Козака / Инфографика 24 канала