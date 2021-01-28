Одна из основных причин нашей бедности – очень маленькая экономика. При чем здесь пенсии? Далее читайте на украинском.

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Чи можна звинувачувати пекарів за те, що вони підтримують розвиток рослинництва? Адже хороші врожаї зерна забезпечать країну сировиною для виробництва борошна і, зрештою, хліба для населення. Не зустрічав такої критики. На кшталт, що більше виробництво зерна підвищить заробітки пекарів.

"Довгі" гроші як джерело економічного успіху країни

Зовсім інша історія з пенсійними накопиченнями. Лунають звинувачення від різних активістів, що у запровадженні другого накопичувального рівня пенсійної системи (на додаток до погано функціонуючого першого солідарного рівня) зацікавлені лише фінансисти.

"Не можна запроваджувати другий рівень, бо інвестиційні банкіри будуть мати ще більше прибутків, а вони і так не бідні!", – написав у запалі один з таких критиків.

Хочу відповісти цим борцям за права бідняків. Одна з основних причин нашої бідності – надзвичайно маленька економіка. За показником ВВП на душу населення Україна відчайдушно змагається з Молдовою за останнє місце в Європі. Поки програємо, але це не сильно тішить.

А економіка маленька зокрема й тому, що у нас немає так званих "довгих" грошей. За рахунок коротких (до одного року) депозитів банки не можуть кредитувати ні довгострокові проєкти компаній, ні іпотеку для населення.

У всьому світі основним джерелом "довгих" грошей є пенсійні накопичення громадян. Саме "довгі" національні гроші запускають розвиток фінансового сектору, дозволяють фінансувати інфраструктурні проєкти, не втечуть закордон під час чергової фінансової кризи.

Для роботи з "довгими" грішми потрібні фахові фінансисти та інвестиційні банкіри. А за кваліфікацію потрібно платити. Як пекарям, так і фінансистам.