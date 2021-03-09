Пенсия может вырасти до 7 тысяч гривен Лазебная назвала условие
В офисе Президента обсудили развитие социальной политики. Зашла тема в частности о накопительной пенсии, реформировании сферы социального страхования и дефиците Пенсионного фонда.
Источник:Офис Президента
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при введении в действие накопительной системы, выплаты значительно возрастут. Так, пенсии увеличатся в полтора – три раза, а дефицит фонда сократится.
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Накопительная система пенсий
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что нужно изменить философию в подходе к формированию обеспечения. Речь идет о так называемой накопительной системе: не только государство обеспечивает человека, но и человек сам себе собирает пенсию.
Средняя пенсия вырастет с 3 500 до 7 000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству,
– сказала Марина Лазебная.
Как рассказали в офисе Президента, министр разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, а по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5 – 3 раза. В свою очередь президент подчеркнул, что Украина должна стать страной, где удобно жить всем. Для этого в частности стоит больше мотивировать к официальному трудоустройству.
Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малообеспеченным и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству,
– подчеркнул Зеленский.
Размер пенсии в Украине
- Сейчас размер минимальной пенсии – 1 769 гривен.
- В этом году пенсию планируют дважды поднять: с 1 июля – 1 854 гривны; с 1 декабря – 1 934 гривны.
- В марте провели индексацию пенсии, согласно постановлению Кабмина.
- Поэтому размер в среднем повысили на 308 гривен, а минимальной – на 100 гривен.
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