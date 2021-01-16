Пенсии выросли для нескольких миллионов украинцев: кто и сколько будет получать с января
Для 2,3 миллиона украинских пенсионеров с 1 января выросли пенсии. Речь о пенсионерах в возрасте от 65 лет со значительным страховым стажем.
О повышении пенсий сообщило Министерство социальной политики. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.
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Для каких категорий пенсионеров выросли пенсии
- Для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж:
- у мужчин – 35 лет,
- у женщин – 30 лет.
Каким будет минимальный размер пенсии для таких пенсионеров
- 40% от минимальной зарплаты в 6 тысяч гривен или 2 400 гривен. То есть в среднем выросли на 295 гривен.
Что обусловило повышение минимальной пенсии
- Увеличение минимальной заработной платы с 5 тысяч гривен до 6 тысяч гривен.
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Согласно Госбюджету, в 2021 году минимальную пенсию поднимут:
- до 1 854 гривен – с 1 июля,
- до 1 934 гривен – с 1 июля.
Сейчас минимальная пенсия составляет 1 769 гривен. Правда, по последней информации, уже в марте правительство планирует начать индексацию пенсий. Однако пока неизвестно, на сколько процентов повысят.
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