"Укрпочта" продлит действие действующего договора по доставке пенсий. Поэтому в январе и феврале 2021 года деньги будут поступать людям по тарифам 2020 года.

Кроме этого, компания продолжит обсуждение новых тарифов на следующий год. Об говорится на официальном сайте "Укрпочты".

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Такое предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины. Сейчас его обрабатывают в профильных министерствах, а компания ожидает их решения.

Что это значит

На сайте компании отмечают, что благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года пенсии выплатят и доставят по обычному графику. Такое решение позволит Пенсионному фонду, Министерству финансов и Министерству соцполитики выработать системное решение по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила "Укрпочта".

В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный фонд позволит пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в "Укрпочте" с банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрывают отделения, а электронная подпись там не работает,

– говорится в сообщении.

Выгода для пенсионеров

"Укрпочта" требует в ПФУ защитить здоровье граждан и не подвергать опасности пожилых людей – одну из групп риска при пандемии.

"Пенсионеры не должны приезжать лично, чтобы документально оформить переход из банка в "Укрпочту", для этого должно быть достаточно прислать необходимые документы по почте", – пишет почтовый оператор.

Внимание. 23 декабря Кабмин на заседании должен был рассмотреть вопрос установления нового тарифа на выплату и доставку пенсий "Укрпочтой". Однако решение не приняли.



Кроме этого, "Укрпочта" еще с 2018 года хотела отказаться от доставки пенсий. Все из-за низких тарифов, а для доставки почты в отдаленные села нужно нанимать отдельных работников.

Как будут меняться пенсии в 2021 году – читайте в нашем материале.