Печерский райсуд снял арест с крупнейшего актива банка "Аркада": детали
Печерский райсуд Киева постановлением от 1 февраля снял арест с главного офиса банка "Аркада" на улице Ольгинской в столице. А также – с земельного участка под ним.
Источник: Finbalance
Арест наложили по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к "Будэволюция", Олега Нелина, Тараса Бурдейного относительно обжалования ряда совершенных ими сделок. Они привели к выведению из собственности банка "Аркада" его главного офиса. Об этом говорится в постановлении суда.
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Ходатайство не удовлетворили
Печерский райсуд города Киева в январе 2021 года отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об:
- обеспечении иска к Нелину;
- наложении ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.
О чем говорится в иске
В иске представитель фонда попросил суд применить "последствия ничтожности сделки" путем:
► отмены регистрации права собственности;
► прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.
Киевский застройщик "Будэволюция", который связан с "Аркадой" 10 сентября 2019 года получил заем в размере 260 миллионов гривен от Олега Нелина. На обеспечение кредита банк "Аркада" передал собственный офис и земельный участок под ним.
Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.
Наложение ареста на "Аркаду": коротко
- Печерский суд 19 августа 2020 года наложил арест на главный офис банка "Аркада" в Киеве.
- В январе 2021 года в суд поступило ходатайство об отмене мер обеспечения иска, которое суд удовлетворил.
- В то же время кредиторы выставили обанкротившемуся банку требования на 621 миллион гривен. Перспектива их удовлетворения фактически зависит от того, удастся ли банку вернуть себе это здание.
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