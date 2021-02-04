Печерский райсуд Киева постановлением от 1 февраля снял арест с главного офиса банка "Аркада" на улице Ольгинской в столице. А также – с земельного участка под ним.

Источник: Finbalance

Арест наложили по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к "Будэволюция", Олега Нелина, Тараса Бурдейного относительно обжалования ряда совершенных ими сделок. Они привели к выведению из собственности банка "Аркада" его главного офиса. Об этом говорится в постановлении суда.

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Ходатайство не удовлетворили

Печерский райсуд города Киева в январе 2021 года отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об:

обеспечении иска к Нелину;

наложении ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

О чем говорится в иске

В иске представитель фонда попросил суд применить "последствия ничтожности сделки" путем:

► отмены регистрации права собственности;

► прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Отметим! По состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 банков, которые действовали в Украине.

Киевский застройщик "Будэволюция", который связан с "Аркадой" 10 сентября 2019 года получил заем в размере 260 миллионов гривен от Олега Нелина. На обеспечение кредита банк "Аркада" передал собственный офис и земельный участок под ним.

Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.

Наложение ареста на "Аркаду": коротко