Построил еще гетман Иван Мазепа: ПЦУ восстановит храм на Черниговщине
В селе Дегтяревка на Черниговщине Православная церковь Украины восстановит храм Покрова Богородицы начала XVIII века. Его построил Иван Мазепа.
Источник:Фейсбук Митрополита Епифания
Возрождать церковь будет Благотворительный фонд Ивана Мазепы и Митрополичий фонд ПЦУ. Об этом сообщил Митрополит Епифаний.
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Какова цель проекта
По его словам, в 2021 году начнется проект, цель которого в течение ближайших нескольких лет завершить восстановление уникального храма, чтобы:
- вернуть Украине настоящую архитектурную жемчужину;
- возродить духовную святыню и символ стремления великого гетмана еще 313 лет назад отойти от пагубного российского протектората;
- выбрать для нашего государства другой вектор развития – свободный, европейский.
Что известно о храме Покрова Богородицы
Храм Покрова Богородицы построили в 1708 году по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. Там гетман молился за Украину перед исторической встречей с королем Швеции Карлом XII. И именно там подписали соглашение, которое должно было помочь:
► реализовать военно-политический проект Мазепы по выходу из-под протектората Московии;
► образованию на украинских землях независимого государства.
Тогда шведский король подарил храму чугунные плиты для пола с гравировкой "К ХII". После битвы под Полтавой историю этого храма по приказу русского царя Петра I пытались переписать.
Но церковь тогда устояла. Пережила она и гражданскую войну, и раскулачивание, и Вторую мировую,
– отметил Епифаний.
Реставрация храма
Благодаря стараниям неравнодушных украинцев, в частности из Канады и США, удалось начать восстановление и реставрацию храма. Несмотря на это, с началом российской агрессии в 2014 году финансирование и восстановительные работы остановили.
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