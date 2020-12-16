Вчера, 15 декабря, Украина отпраздновала вторую годовщину Православной церкви Украины. Но на самом деле процесс ее становления длился тысячелетиями, еще со времен князя Ярослава Мудрого.

Более 3 века духовной оккупации украинцы стремились иметь свою независимую объединенную православную церковь. Но только 2 года назад сумели объединиться. Об этом рассказал митрополит Епифаний в эфире программы "что это было" на 24 канале.

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Россия противодействует ПЦУ

По его словам, это время было очень важным, ведь он показал, что Украина может сохранять единство. Россия не верила в то, что объединение произойдет.

Мы чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской Православной церкви в Украине, и в целом из Русской церкви, но и со стороны России. Еще до получения Томоса она делала все возможное, чтобы Украина его не получила,

- отметил Епифаний.

Несмотря на то, что это произошло, Россия не остановилась. Она продолжила противодействовать на международном уровне для того, чтобы ПЦУ не признавали другие Поместные Православные церкви и чтобы прекратить объединение внутри страны.

Справка. 15 декабря 2018 года состоялся собор, объединивший большинство православных церквей в единую автокефальную.

Замедление процесса

Митрополит рассказал, что после получения Томоса в течение первого года был подъем: все больше приходов определилось с переходом к ПЦУ. Но позже этот процесс замедлился, ведь:

в Украине произошли определенные политические изменения;

прошли президентские и парламентские выборы;

некоторые политики, которые отдают предпочтение Русской Православной церкви в Украине, начали препятствовать ее пути, давать распоряжения областными администрациями, порой даже открыто.

Признание общества

"Мы имеем признание украинского общества", – добавил митрополит Епифаний. Он также отметил, что последние социологические опросы показали, что за последний год треть украинского общества стала больше доверять ПЦУ.

Полное интервью с Епифанием: смотрите видео 24 канала