Православная церковь Украины 15 декабря отмечает праздник вторую годовщину создания. ПЦУ официально утвердили в 2018 году на объединительном соборе православных церквей в Киеве. С тех пор к ней перешли почти 600 общин, однако не обошлось без скандалов, в частности со стороны патриарха Филарета.

История создания ПЦУ

Больше о создании ПЦУ – читайте в материале 24 канала. Сначала Верховная Рада в июне 2016 года обратилась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Однако активные действия для создания ПЦУ стартовали только весной 2018 года, когда тогдашний президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса.

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Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. 3 митрополитов патриархата начала визиты к поместным православным церквям, чтобы информировать об украинском деле.

В сентябре 2018 года патриарх Варфоломей в своем докладе привел немало примеров того, как "Москва на протяжении многих веков правила Киевской митрополией, православной церковью в Украине, без ведома Константинополя". На следующий день собор постановил, что Вселенский патриархат имеет полномочия предоставлять автокефалию другой церкви без каких-либо согласований.

Председателем ПЦУ стал Епифаний

ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года на поместном соборе. Тогда объединились украинские православные юрисдикции на почве полной канонической независимости. Предстоятелем ПЦУ выбрали 39-летнего митрополита Епифания (в миру Сергей Думенко). К тому моменту он был ректором и профессором Киевской православной богословской академии, митрополитом Переяславским и Белоцерковским, патриаршим наместником с правами епархиального архиерея УПЦ КП.

Переход церквей к ПЦУ

После этого к ПЦУ начали переходить многочисленные православные общины и приходы Украины, которые ранее декларировали единство с Московским патриархатом.

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Порядок перехода к ПЦУ / Инфографика 24 канала

Томос

В январе 2019 года Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ после совместного служения литургии с митрополитом Епифанием.

Каково действие Томоса

Томос узаконил базовые принципы управления и церковной жизни,

обязал церковь получать миро от Константинопольской церкви,

установил для всех священнослужителей ПЦУ возможность апелляционного обращения к Вселенскому патриарху,

засвидетельствовал права Фанара на экзархат и ставропигии в Украине,

призвал другие поместные православные церкви признать ПЦУ и вспоминать ее как "Святейшую Церковь Украины".

Процесс предоставления автокефалии ПЦУ завершился 6 января 2019 года. Тогда Варфоломей вручил Епифанию митрополичий жезл и свиток с текстом Томоса.

30 января 2019 года ПЦУ получила официальную регистрацию в качестве юридического лица.

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Интронизация Епифания

Интронизация (вступление на престол) Епифания состоялась в соборе Святой Софии в Киеве 3 февраля 2019 года.

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Интронизация Епифания / Фото Укринформ

27 июля того же года Священный Синод ПЦУ принял решение о прекращении юридических лиц "Киевская Патриархия УПЦ Киевского Патриархата" и "Патриархия УАПЦ" путем присоединения к Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины).

Реформа церкви

ПЦУ планирует или уже ввела ряд новых правил в церквях:

вход в церкви для женщин с непокрытой головой,

установление скамеек для сидения в церквях,

разрешение на отпевание верующих католического вероисповедания.

Комментируя возможные изменения в церковном календаре, например, празднования Рождества в один день вместе с католиками, 25 декабря, Епифаний неоднократно подчеркивал, что эти изменения должны происходить постепенно, в результате просветительской работы и соответствующих изменений во взглядах общества.

Определенные новации внедряются и в церковной музыке. Например, во время празднования Пасхи 2019 году в Михайловском Златоверхом соборе раздавался звон, который написали и исполнили студенты Киевской православной богословской академии.



Как Варфоломей подписывал Томос для ПЦУ / Фото "Громадское"

Скандалы вокруг ПЦУ

Переход приходов

Немало скандалов связано с переходом приходов к ПЦУ. Так, в начале создания церкви были надежды, что приходы УПЦ МП начнут активно переходить к ПЦУ. Ведь накануне объединительного собора иерархи УПЦ МП высказывали поддержку созданию православной автокефалии в Украине.

Однако в РПЦ нашли рычаги, чтобы нажать на них. Так, на объединительный собор прибыли только 2 архиереи УПЦ МП. Другие не рискнули. Не рискнули они перейти к ПЦУ и после объединительного собора. Сработали различные факторы. Но главный среди них – давление Москвы.

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Но все же более 500 приходов УПЦ МП захотели перейти к ПЦУ. К сожалению, юридическое оформление этих переходов всячески тормозится, в частности через суды и представителей власти, среди представителей которой тоже есть адепты Московского патриархата. А еще в этом вопросе активны пророссийские политики в Украине.



Нардеп Вадим Новинский не раз называл переход церквей к ПЦУ силовым захватом / Фото raskolam.net

Епифаний также рассказывал, что практически в отношении каждой общины, которая присоединилась к ПЦУ, есть судебные иски со стороны РПЦ. Кроме того, в ПЦУ переходят части прихода, а не священники, которых финансово мотивируют оставаться в подчинении УПЦ МП: если он не переходит с обществом – получает полное финансовое обеспечение.

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Инциденты с переходом приходов: несколько примеров

В селе Смолява на Волыни община собирала подписи за переход к ПЦУ. Священник встретил женщину и забрал эти подписи.

В селе Жидичин неподалеку от Луцка священник УПЦ МП Владимир Гелета на ночь 23 февраля 2019 года начал стрельбу в сторону прихожан , которые находились возле храма.

, которые находились возле храма. Представители УПЦ МП заблокировали вход в храм жителям села Сестрятин. Около десятка священнослужителей русской церкви вместе с завезенными людьми пытались спровоцировать межконфессиональный конфликт, постоянно проклиная и оскорбляя местных прихожан .

. В селе Круты на Черниговщине более 50 молодчиков под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.

Митрополит Винницкий и Барский ПЦУ Симеон заявлял, что УПЦ МП предлагает своим священникам "большие деньги в долларах", чтобы они не переходили к ПЦУ.

В июне 2019 года после окончания литургиии в Киево-Печерской лавре, митрополит Тамасосский Исаия, который является выпускником Московской духовной семинарии, тесно сотрудничает с РПЦ и возглавляет делегацию Кипрской православной церкви, на именинах главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту с просьбой вернуть храмы от ПЦУ к УПЦ МП.



Представители УПЦ МП заблокировали вход в храм жителям села Сестрятин / Фото "Цензор.Нет"

Глава УПЦ КП Филарет сначала выступал активно за создание ПЦУ. Однако вскоре после создания церкви Филарет внезапно не согласился с уставами ПЦУ и обвинил митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ руководить будет Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом. На самом деле договорились, что руководить ПЦУ будет все же Епифаний, а Филарет станет почетным патриархом церкви.



Мнение украинцев о том, кому стоит возглавлять ПЦУ / Инфографика 24 канала

Летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этого собрания также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". При этом Синод ПЦУ предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

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Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Обвинения Филарета в адрес Епифания

В декабре 2019 года Филарет заявил, что Епифаний подчинился Константинопольскому патриарху, якобы разделив единую большую церковь – в частности, Киевский патриархат. Филарет также обвинил Епифания в том, что тот "живет неправдой". Он якобы исключает из семинарий студентов, которые общаются с Филаретом и запрещает архиереям разговаривать с ним.

Сам Епифаний считает, что за спиной Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает. Таким образом Кремль использует Филарета в борьбе против независимой украинской церкви.



Епифаний и Филарет / Фото 112.ua

Филарет хочет, чтобы Украина отказалась от Томоса

В июне 2020 года Филарет заявил, что Украина должна отказаться от Томоса об автокефалии. Вместо этого следует требовать от Варфоломея другой Томос. Филарет объяснял, что когда говорилось о предоставлении Томоса еще во времена президентства Виктора Ющенко, Константинополь прямо поставил Украине условие – чтобы та стала его частью. По словам священнослужителя, Украинская церковь категорически отказалась от такого развития событий.

Во-первых, юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины. А те украинцы, которые проживают за пределами нашей страны, не имеют права находиться в Украинской церкви. Они должны принадлежать к Константинопольскому Патриархату,

– заявлял Филарет.

По его убеждению, в таком случае это уже нарушение автокефалии, ведь другие церкви сами управляют своей диаспорой. По словам Филарета, "Украине говорят, что вы не имеете на это права, и мы, греки, будем управлять Украинской церковью".

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Поэтому Филарет заявил, что Варфоломей должен дать Украине такой Томос, который дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.

"Если вселенский патриарх даст новый Томос патриархата, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", – заявлял почетный патриарх ПЦУ.

Он также уверял, якобы именно по этой причине Киевский патриархат вышел из состава ПЦУ. Сейчас эта церковь не зарегистрирована юридически. Но Филарет считает, что государство не имело права снимать их с регистрации.

Филарет отозвал подпись за создание ПЦУ

В январе 2020 года Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Объединительного собора. Это тот документ, который в декабре 2018 года предсказал ликвидацию Киевского патриархата и создание ПЦУ.

Такие внутренние споры удачно использует Кремль. Его глава мечтает уничтожить украинскую церковь и вернуть контроль над верующими тех приходов, которые перешли к ПЦУ. А также – сделать все, чтобы другие и не смотрели в сторону украинской церкви. Ведь именно через московских попов Владимир Путин удачно проталкивает разрушительные для нашей страны идеи "русского мира".

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Какое значение имеет создание ПЦУ