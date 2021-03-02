Весна несет паводок: спасатели предупреждают об опасности
Теплый март после снежного февраля в Украине несет ожидаемую опасность. Спасатели отмечают: реки поднимутся и могут подтопить угодья.
Источник:ГСЧС
Опасность больше всего касается рек бассейна Припяти и Междуречья на Львовщине. Там ожидаются подъемы уровней воды на полметра.
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Где ждать повышения уровней воды
- 2 марта на начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин – Жванец. Там ожидают распаления льда, ледохода, при этом возможно формирование пробок льда с резким колебанием уровней воды. Впрочем, отмечают в ГСЧС, без негативных последствий.
- 2 марта на участке реки Рата Волица – Междуречье на Львовщине. Здесь ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3 – 0,8 метра над уровнем воды на 20 часов 28 февраля. Прогнозируют дальнейшие затопления заводей и угодий. Возможно затопление отдельных участков и домов в Червоноградском районе. Важно: уровень опасности оранжевый.
- 2 – 3 марта на реках бассейна Припяти. Здесь ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 – 0,5 метра над уровнями на 8 часов 28 февраля.
Возможный выход воды на пойму:
- в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровненской области,
- последующее затопление пойменных территорий: в Ратневском, Любешевском, Старовыжевском районах Волынской области,
- Заречненском районе Ровненской области;
- достижение отметок затопления приусадебных участков в приречных селах Ратневского района Волынской области. Важно: желтый уровень опасности.
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