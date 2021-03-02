Теплый март после снежного февраля в Украине несет ожидаемую опасность. Спасатели отмечают: реки поднимутся и могут подтопить угодья.

Опасность больше всего касается рек бассейна Припяти и Междуречья на Львовщине. Там ожидаются подъемы уровней воды на полметра. Узнайте Каким будет начало весны в Украине: прогноз погоды на первые дни марта Где ждать повышения уровней воды 2 марта на начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин – Жванец. Там ожидают распаления льда, ледохода, при этом возможно формирование пробок льда с резким колебанием уровней воды. Впрочем, отмечают в ГСЧС, без негативных последствий. 2 марта на участке реки Рата Волица – Междуречье на Львовщине. Здесь ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,3 – 0,8 метра над уровнем воды на 20 часов 28 февраля. Прогнозируют дальнейшие затопления заводей и угодий. Возможно затопление отдельных участков и домов в Червоноградском районе. Важно: уровень опасности оранжевый. 2 – 3 марта на реках бассейна Припяти. Здесь ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 – 0,5 метра над уровнями на 8 часов 28 февраля. Возможный выход воды на пойму: в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровненской области,

последующее затопление пойменных территорий: в Ратневском, Любешевском, Старовыжевском районах Волынской области,

Заречненском районе Ровненской области;

достижение отметок затопления приусадебных участков в приречных селах Ратневского района Волынской области. Важно: желтый уровень опасности.