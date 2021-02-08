Главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку вновь не смогли избрать меру пресечения. Несмотря на то, что ВАКС разрешил принудительный привод Вовка, его так и не доставили в суд.

Прокурор по делу Олег Макар сказал, что привод не смогли применить. Причина этого максимальна проста – Павла Вовка не смогли найти.

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Макар пояснил, что Павел Вовк отсутствовал по всем известным адресам. Его не было ни дома, ни на работе. Сторона обвинения ходатайствует о повторном приводе Вовка в суд.

Лицо было осведомлено о судебном заседании, но без уважительной причины не явилось в суд,

– сказал Макар.

После этого суд пошел в совещательную комнату решать, удовлетворять ли повторный привод.

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